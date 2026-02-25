Altın fiyatları için uzun vadeli tahminler yükseldi! JPMorgan 4.500 dolara dikkat çekti

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.02.2026 13:17

Jeopolitik risklerle yukarı yönlü ivmesini sürdüren altın fiyatları için JPMorgan uzun vadeli tahminini yükseltti. ABD'nin en büyük yatırım bankalarından birisi olan JPMorgan 4.500 dolara işaret etti.

ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden artması, Trump'un duyurduğu yeni tarifelerdeki belirsizlik ile altın piyasasında yukarı yönlü hareket başladı. Altındaki ivmenin ardından ABD'nin en büyük yatırım bankası JP Morgan uzun vadeli tahminlerini yükseltti.

ALTINDA UZUN VADEDE BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

JPMorgan bugün yayımladığı raporda uzun vadeli altın fiyatı tahminini ons başına 4.500 dolara çıkardı. 2026 yıl sonu tahminini 6.300 dolar seviyesinde koruduğunu bildirdi.

Banka, merkez bankalarının artan alımları, ABD Hazine tahvillerinden çıkış açıklamaları ve ülkelerin gelir tabanlarını dolardan Çin yuanına kaydırmalarını gerekçe gösterdi. Bu faktörler nedeniyle "rezerv para birimi paradigması değişimi" ve "önemli yatırımcı çeşitlendirmesi" ağırlığını artırdığını belirtti.

JP Morgan, endüstriyel emtialar için kullanılan uzun vadeli fiyatlama araçlarının (teşvik fiyatlaması, marjinal maliyet analizi gibi) altın için daha az uygulanabilir olduğunu, çünkü arz-talep dinamiklerinin diğer emtialardan farklı olduğunu vurguladı.

Jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsü, merkez bankası alımları ve altına dayalı borsa yatırım fonu girişleri, son bir yılda altını birçok kez rekor seviyelere taşımıştı.

