Altın fiyatları için uzun vadeli tahminler yükseldi! JPMorgan 4.500 dolara dikkat çekti

JP Morgan, endüstriyel emtialar için kullanılan uzun vadeli fiyatlama araçlarının (teşvik fiyatlaması, marjinal maliyet analizi gibi) altın için daha az uygulanabilir olduğunu, çünkü arz-talep dinamiklerinin diğer emtialardan farklı olduğunu vurguladı.

Jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsü, merkez bankası alımları ve altına dayalı borsa yatırım fonu girişleri, son bir yılda altını birçok kez rekor seviyelere taşımıştı.