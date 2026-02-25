Altın için ABD-İran çatışması senaryosu! Fransız yatırım bankası yeni rekora işaret etti

ALTIN FİYATLARI İÇİN REKOR BEKLENTİ

Ons altın için tahminini paylaşan Dahdah, "Fiyatların yanlara doğru gittiği göz önüne alındığında, bunun bir saldırının başlamasını takip eden iki hafta içinde 5.500 $-5.800 $/oz anlamına gelebileceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ons altın 5600 dolar ile ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş ardından ise sert düşüşle 4.800 dolara kadar geri çekilmişti.