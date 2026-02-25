Altın için ABD-İran çatışması senaryosu! Fransız yatırım bankası yeni rekora işaret etti

ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden artmasının yol açtığı jeopolitik belirsizlik, altın piyasasında yeni bir ivmeyi beraberinde getirdi. Fransız yatırım bankası Natixis, gerilim tırmanırsa fiyatların kolaylıkla tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşabileceğini açıkladı.
ÇATIŞMA TIRMANIRSA YÜZDE 15 ARTABİLİR
Natixis'in değerli metal analisti Bernard Dahdah, son değerli metal raporunda, jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman talebinin artmasıyla altın fiyatlarının yüzde 15 artabileceğini belirtti. Natixis analisti, "Fiyat artışının büyük kısmı ilk birkaç hafta içinde gerçekleşecek. Bundan sonra, piyasanın sonuçları görünür hale getirmesi ve uyum sağlaması nedeniyle fiyatların yükselmeye başlamasını bekliyoruz." dedi.
ALTIN FİYATLARI İÇİN REKOR BEKLENTİ
Ons altın için tahminini paylaşan Dahdah, "Fiyatların yanlara doğru gittiği göz önüne alındığında, bunun bir saldırının başlamasını takip eden iki hafta içinde 5.500 $-5.800 $/oz anlamına gelebileceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan ons altın 5600 dolar ile ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş ardından ise sert düşüşle 4.800 dolara kadar geri çekilmişti.