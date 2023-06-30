Altın listesine Türkiye damgası! Dünya devlerini geride bıraktı





ÇİN EN BÜYÜK ÜRETİCİ

Çin, 2022 itibariyle 330 ton altın üreten dünyanın en büyük altın madenciliği ülkesi haline geldi. Altın talebinde en büyük artışı yakalayan ülke ise bir önceki yıla göre yüzde 55 artışla Mısır oldu.