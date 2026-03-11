Altın mı gümüş mü daha çok kazandıracak? BlackRock’tan boğa tahmini geldi

ALTIN VE GÜMÜŞTE TARİHİ YÜKSELİŞ

Son bir yıl içinde altının fiyatı yaklaşık yüzde 75 artarak ons başına 5.000 dolar seviyesini ilk kez aşarken, ardından aylık bazda yüzde 12'lik bir geri çekilme yaşadı.

Gümüş tarafında ise yükseliş daha da dikkat çekici oldu. 2025 yılı boyunca gümüş fiyatı yüzde 148 artış gösterdi ve ocak ayında buna yüzde 19'luk ek yükseliş eklendi. Ancak 30 Ocak'taki sert satış dalgasıyla fiyatlar yüzde 26 geriledi.

Kurumun Amerika Kıtası iShares Yatırım Stratejisi Başkanı Kristy Akullian, "Rekor bir yükselişin ve ardından gelen sert düşüşün ardından değerli metallerin nereye gideceği ve yatırım portföylerinde nasıl konumlanacağı yatırımcıların en çok sorduğu sorular arasında" değerlendirmesinde bulundu.