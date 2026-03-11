Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Ekonomi Haberleri Altın mı gümüş mü daha çok kazandıracak? BlackRock'tan boğa tahmini geldi
Giriş Tarihi: 11.03.2026 10:00

Altın ve gümüşte yaşanan yeni ivmelenmenin ardından yatırımcılar hangisinin daha çok kazandıracağını merak ediyor. BlackRock, analisti, boğa rallisinin henüz bitmediğini belirterek tahminini açıkladı.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan BlackRock, değerli metaller piyasasına ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme yayımladı. BlackRock analisti altın ve gümüşte son dönemde görülen güçlü yükselişlere rağmen boğa piyasasının henüz sona ermediğini belirtti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TARİHİ YÜKSELİŞ

Son bir yıl içinde altının fiyatı yaklaşık yüzde 75 artarak ons başına 5.000 dolar seviyesini ilk kez aşarken, ardından aylık bazda yüzde 12'lik bir geri çekilme yaşadı.

Gümüş tarafında ise yükseliş daha da dikkat çekici oldu. 2025 yılı boyunca gümüş fiyatı yüzde 148 artış gösterdi ve ocak ayında buna yüzde 19'luk ek yükseliş eklendi. Ancak 30 Ocak'taki sert satış dalgasıyla fiyatlar yüzde 26 geriledi.

Kurumun Amerika Kıtası iShares Yatırım Stratejisi Başkanı Kristy Akullian, "Rekor bir yükselişin ve ardından gelen sert düşüşün ardından değerli metallerin nereye gideceği ve yatırım portföylerinde nasıl konumlanacağı yatırımcıların en çok sorduğu sorular arasında" değerlendirmesinde bulundu.

RALLİ ÇOK GÜÇLÜ

Akullian'a göre değerli metaller son aylarda benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşadı.Akullian, bu hareketin arkasında hem güçlü yatırım talebinin hem de sanayi kullanımının bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Altın ve gümüşteki ralli oldukça güçlü ancak risksiz değil. Bu yıl itibarıyla altının oynaklığı yüzde 46, gümüşün ise yüzde 106 arttı."

MERKEZ BANKALARI VE KRİPTO PARA SEKTÖRÜ ALTINI TETİKLİYOR

BlackRock analizine göre altın ve gümüş fiyatlarında yükselişi, küresel borçtaki hızlı artış, jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla artan güvenli liman yönelimi ve beyaz metale özgü güçlü sanayi talebi tetikliyor. BlackRock'a göre altın piyasasındaki en önemli yapısal değişimlerden biri merkez bankalarının agresif alımları ve kripto para sektörünün altın piyasasına etkisi.

Merkez bankaları küresel olarak çıkarılmış altının yaklaşık yüzde 20'sini elinde bulundururken, dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı olan Tether yaklaşık 140 ton altın biriktirdi. Bu miktar küresel ölçekte 33'üncü büyük altın rezervine denk geliyor.

YÜKSEK GETİRİ POTANSİYELİ SUNABİLİR

Akullian, iki metalin birlikte kullanılması halinde yatırımcılara hem dayanıklılık hem de büyüme fırsatı sağlayabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Altın portföylerde istikrar sağlayan bir çıpa görevi görürken, gümüş ekonomik büyüme dönemlerinde daha yüksek getiri potansiyeli sunabilir."

