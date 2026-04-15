Haberler Ekonomi Haberleri Altın muamelesi görüyor: Dünyada sadece 5 bin adet üretildi! Yarın satışa çıkacak...
Giriş Tarihi: 15.04.2026 09:53 Son Güncelleme: 15.04.2026 09:55

Darphane tarafından sadece 5 bin adet basılan özel set, yarın saat 10.00 itibarıyla satışa sunulacak. Fiyatı 800 TL olarak belirlenen set, koleksiyoncular tarafından altın muamelesi görüyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, koleksiyon tutkunlarını heyecanlandıran özel bir satış için hazırlıklarını tamamladı. İki yılda bir sınırlı sayıda üretilen "Tedavül Para Seti" yeniden satışa sunuluyor.

KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ

Setin fiyatı 800 TL olarak belirlenirken, içeriğinde 2025 yılına ait tüm madeni paralar "çil" kondisyonuyla yer alıyor. Ayrıca yanında bu sete özel olarak basılan bir "Darphane Parası" ile birlikte sunuluyor.

Piyasada bulunması zor olan bu tür sınırlı üretim setlerin, kısa sürede tükenmesi ve ikinci el piyasasında değer kazanması bekleniyor. Uzmanlar, bu tarz ürünlerin zamanla ciddi kazanç sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

"GİZLİ SERVET" OLARAK GÖRÜLÜYOR

Koleksiyon dünyasında şimdiden büyük ilgi gören set, sadece bir para koleksiyonu değil, aynı zamanda gelecekte değerlenmesi beklenen bir yatırım aracı olarak görülüyor. Sınırlı üretim nedeniyle bu sete sahip olanların ilerleyen dönemde avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.

