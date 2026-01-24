Altın ve dövizde KKM desteği sona erdi! Merkez Bankası’nın TL’ye dönüşüm kararı Resmi Gazete’de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin uygulama sona erdirildi. Böylece 29 Aralık 2021 tarihli düzenleme yürürlükten kaldırılmış oldu.

Aynı zamanda TCMB tarafından hazırlanan "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğle birlikte, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine yönelik uygulama da sona erdi. Böylece 21 Aralık 2021 tarihli düzenleme iptal edilmiş oldu.

Öte yandan altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ve altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması (FATSİ) uygulamasında vadeler devam ettiği için bu uygulama sürüyor.