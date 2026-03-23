Altın sertifikası günlük alt fiyat limiti değişti

Borsa İstanbul, ALTIN.S1 Emtia Sertifikası sırasında uygulanan yüzde 5 oranındaki alt fiyat limiti oranını değiştirdi. Yeni uygulamanın bugün 11.00'da geçerli olacağı öğrenildi.

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı. Buna göre, bazı kıymetli metal bazlı borsa yatırım fonları ile emtia sertifikalarında bugün için geçerli olmak üzere alt fiyat limitlerini yükselttildi.

Duyuruda, bazı borsa yatırım fon sıraları ve emtia sertifikası fiyat değişme sınırlarının genişletildiği bildirildi.

İlgili karara göre bugün saat 11.00 itibarıyla GMSTR.F Borsa Yatırım Fon sırasında uygulanan yüzde 10 alt fiyat limiti oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla işlem gören emtia sertifikası sırasında uygulanan yüzde 5 alt fiyat limiti oranı da bugün için yüzde 10'a yükseltildi.