Altın ve döviz varlıkları yükselişte! Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ne ilişkin verileri yayımladı. Rezevler geçen aya göre yüzde 2,8 artarak 189,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Döviz varlıkları geçen aya göre %4,6 artarak 66,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,9 artarak 114,5 milyar dolar oldu.

Net rezervi geçen hafta 76,9 milyar dolar olurken, swap hariç net rezervler geçen hafta 62,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen ay sonuna göre %1,9 artarak 120,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.