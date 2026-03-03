Altın ve gümüş fiyatları için 1980 ve 2011 uyarısı: Asıl düşüş daha başlamadı

Sarı metal, 5 bin doları zorlarken, gümüş yüzde 12'yi aşkın kayıpla 80 doların altına sarktı. Yurt içinde ise gram altın 7.100 TL'ye kadar çekildi.

Emtia fiyatlarında dalgalanma sürerken, analistler düşüş sürecinin henüz tamamlanmadığına işaret etti.

Heraeus kıymetli metaller analistlerine göre İran'daki çatışma ve ticaret tarifelerine yönelik belirsizlikler altını destekliyor. Gümüşte ise ETF yatırımcılarının pozisyon artırmaya devam ediyor. Ancak her iki metal de henüz dip seviyeye ulaşmadı.