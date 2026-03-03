Altın ve gümüş fiyatları için 1980 ve 2011 uyarısı: Asıl düşüş daha başlamadı

ABD ve İsrail'in İran'daki rejimi değiştirme hayali uğruna başlattığı savaş 4. gününde devam ederken, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol fiyatlarını 2025 Ocak ayından bu yana ilk kez 81 doların üzerine çıktı. Altın ve gümüş fiyatları ise savaşın ilk başında yaşadığı yükselişin ardından sert düşüşe geçti.
Sarı metal, 5 bin doları zorlarken, gümüş yüzde 12'yi aşkın kayıpla 80 doların altına sarktı. Yurt içinde ise gram altın 7.100 TL'ye kadar çekildi.
Emtia fiyatlarında dalgalanma sürerken, analistler düşüş sürecinin henüz tamamlanmadığına işaret etti.
Heraeus kıymetli metaller analistlerine göre İran'daki çatışma ve ticaret tarifelerine yönelik belirsizlikler altını destekliyor. Gümüşte ise ETF yatırımcılarının pozisyon artırmaya devam ediyor. Ancak her iki metal de henüz dip seviyeye ulaşmadı.
"TARİH, DAHA FAZLA DÜŞÜŞE İŞARET EDİYOR"
Analistler, ocak sonunda zirve yapan sert rallilerin ardından altın ve gümüşte tarihsel örneklere benzer bir düzeltme sürecinin yaşanabileceğini vurguladı.
Ocak sonunda sona eren yükseliş dalgasında gümüş fiyatının bir ayda yüzde 72, 2025 başından itibaren ise yüzde 322 arttığı; altının aynı dönemlerde sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 115 yükseldiği hatırlatıldı.
Son düşüşün ardından gümüşün kayıplarının yüzde 50'sini telafi ettiği, altının ise gerilemesinin yaklaşık yüzde 70'ini geri aldığı ifade edildi. Analistler, jeopolitik risklerin değerli metallere destek verdiğini ancak Körfez'deki çatışmalar sona erdiğinde kalıcı bir yükselişin, varılacak anlaşmanın niteliğine bağlı olacağını kaydetti.
1980 VE 2011 UYARISI
Heraeus, 1980 ve 2011'de ons başına 50 dolar seviyesine yaklaşan gümüş rallilerinin ardından fiyatların yıllar süren sert düşüşler yaşadığını hatırlattı. Geçmişte görülen benzer aşırı yükselişlerin ardından fiyatlarda yüzde 40 ila yüzde 70 arasında geri çekilmeler yaşandığı belirtildi.
Son zirvenin ardından gümüş fiyatının bir haftadan biraz fazla sürede yüzde 37 gerilemesinin, tarihsel örneklerle uyumlu olduğu ifade edildi. Ancak geçmiş dönemlerde dip seviyeye ulaşmanın aylar, hatta yıllar alabildiği vurgulandı. 2006'daki yüzde 35'lik bir aylık düşüş ise devam eden boğa piyasasında görülen en hızlı ve en sınırlı düzeltme olarak "istisnai" örnek şeklinde tanımlandı.
JEOPOLİTİK ETKİ ÖNE ÇIKIYOR
Analistlere göre kısa vadede altın fiyatlarının yönünü belirleyen ana unsur İran merkezli çatışma. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik füze saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında petrol fiyatlarında sert yükseliş, hisse senedi piyasalarında ise satış görüldü.
Güvenli liman talebiyle altın ve dolar yükselirken, diğer değerli metaller de altını takip etti. ABD'nin bölgede askeri varlığını uzun süredir artırdığına dikkat çeken analistler, risklerin bir kısmının daha önce fiyatlanmış olabileceğini ve altının şubat ayında yüzde 10'dan fazla yükselerek ocak sonundaki sert düşüşü telafi ettiğini belirtti.