Altın ve gümüş için rekor tahmin! Fransız bankacılık devi yeni hedefi açıkladı

ABD'nin Grönland konusunda Avrupa ile karşı karşıya gelmesi altın ve gümüşü rekor seviyelere taşıdı. Ons altın 4,870 dolara yükselirken ons gümüş ise 95 dolar seviyesi ile tarihi seviyelere ulaştı. Altın ve gümüş için Fransız merkezli banka BNP Paribas yeni hedef fiyatı açıkladı.
ONS ALTIN 5.000 DOLAR İÇİN HAZIRLANIYOR
BNP Paribas Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson, altın fiyatlarının ons başına 5.000 dolar seviyesini aşmaya hazırlandığını, gümüşte ise 100 dolar seviyesinin görülmesinin ardından sert bir düzeltme riski bulunduğunu söyledi.
Altının belirsizlik ortamından beslendiğini vurgulayan Wilson, "Altın belirsizlikten beslenir. Bunu geçen yıl gördük; fiyatlar sürekli yeni zirveler yaptı ve bu belirsizlik ortamı bugün de geçerliliğini koruyor" ifadelerini kullandı.
ALTINI DESTEKLEYEN 2 FAKTÖR
Wilson, altın fiyatlarını destekleyen iki yeni faktöre dikkat çekti. Buna göre, Trump yönetiminin Grönland'a yönelik yeni tarife adımları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığı ve faiz patikasına ilişkin piyasa endişeleri, altına olan talebi güçlendiriyor. Wilson, "Altını destekleyen tüm unsurlar şu anda devrede. Kasım ayında altının er ya da geç 5.000 dolara ulaşacağını öngörmüştük. O dönemde iddialı görünen bu hedef, fiyatların 4.700 doların üzerine yerleşmesiyle artık yakın" değerlendirmesinde bulundu.
GÜMÜŞTE TEMKİNLİ SEYİR
Gümüş piyasasında ise tablo daha temkinli. Wilson, gümüş fiyatlarının yeni zirveler test etmesine rağmen, 2025'teki güçlü ralliyi besleyen fiziki arz sıkışıklığının gevşemeye başladığını belirtti. Gümüş piyasasının altına kıyasla daha küçük ve likiditesinin sınırlı olduğuna işaret eden Wilson, aralık ortasından itibaren fiyatların parabolik bir seyir izlediğini kaydetti.
Analistler, Hindistan'ın gümüşü teminat olarak kabul etmesi, Çin'in yeni lisans düzenlemeleri kapsamında olası ihracat kısıtlamaları ve ABD'nin kritik minerallere yönelik tarifelerine ilişkin endişelerin, fiziki gümüşün Avrupa piyasalarından ABD'ye yönelmesine neden olduğuna dikkat çekiyor.