Altın ve gümüş için rekor tahmin! Fransız bankacılık devi yeni hedefi açıkladı

GÜMÜŞTE TEMKİNLİ SEYİR

Gümüş piyasasında ise tablo daha temkinli. Wilson, gümüş fiyatlarının yeni zirveler test etmesine rağmen, 2025'teki güçlü ralliyi besleyen fiziki arz sıkışıklığının gevşemeye başladığını belirtti. Gümüş piyasasının altına kıyasla daha küçük ve likiditesinin sınırlı olduğuna işaret eden Wilson, aralık ortasından itibaren fiyatların parabolik bir seyir izlediğini kaydetti.

Analistler, Hindistan'ın gümüşü teminat olarak kabul etmesi, Çin'in yeni lisans düzenlemeleri kapsamında olası ihracat kısıtlamaları ve ABD'nin kritik minerallere yönelik tarifelerine ilişkin endişelerin, fiziki gümüşün Avrupa piyasalarından ABD'ye yönelmesine neden olduğuna dikkat çekiyor.