Altın ve petrolde ’savaş’ senaryosu! Petrol 150 dolara, ons altın 6.500 dolara fırlayabilir

ANLAŞMAZLIĞIN ODAĞINDA URANYUM ZENGİNLEŞTİRME VAR

Müzakerelerdeki temel anlaşmazlık, İran'ın nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürmesi karşılığında uluslararası yaptırımların kaldırılmasını istemesine karşın, ABD'nin Tahran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını talep etmesi olarak öne çıkıyor.

ABD, ORTA DOĞU'DAKİ ASKERİ VARLIĞINI ARTIRIYOR

Diplomatik temaslar sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızla artırması dikkat çekiyor. Trump, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada sürecin 10-15 gün içinde netleşebileceğine işaret ederek,

"İran ile anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde çok kötü şeyler olur." ifadelerini kullanmıştı.

Açık kaynak istihbarat raporlarına göre bölgede 330'dan fazla ABD askeri uçağı konuşlandırıldı ve bu sayının kısa sürede yaklaşık yüzde 10 arttığı bildirildi. Uzmanlar, bu konuşlandırmaların hem olası bir operasyon için hazırlık hem de diplomatik baskı unsuru taşıdığına dikkat çekiyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE, PİYASALARDA RİSK ALGISI ARTIYOR

Bölgedeki askeri hareketlilik küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını artırırken, enerji piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeler fiyatları yukarı taşıdı. Petrol fiyatları şubatın son işlem gününü yaklaşık yüzde 3 artışla 73,12 dolardan kapatırken, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) yüzde 2,7 yükselişle 67,22 dolar seviyesine çıktı.

"OLASI BİR SALDIRIDA YÜZDE 10'LUK ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR"

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, petrol fiyatlarındaki jeopolitik kaynaklı artışların kalıcı olmasını beklemediğini söyledi. Rizvi,

"ABD yönetiminin, istihdam ve tüketici harcamaları üzerindeki baskılar nedeniyle petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seyrettiği bir ortamı göze alacağını düşünmüyorum."

ifadelerini kullandı.

Rizvi, saldırının kapsamına bağlı olarak petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış yaşanabileceğini, ancak çok sınırlı bir senaryoda fiyatların yeniden geri çekilebileceğini belirtti.