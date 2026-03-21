Altında düşüş trendi bitti mi? BofA’dan petrol şokuna karşı yatırımcıya uyarı

Altın fiyatları, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların piyasaları etkilemesiyle bir kez daha sert düşüş yaşadı. Sarı metal 4.500 doların, gram altın ise 6.500 TL'nin altına geriledi. Kapalıçarşı'da kayıp oranı yüzde 7,50'yi aştı.
BOFA'DAN YATIRIMCILARA UYARI
Bank of America (BofA), uzun süreli jeopolitik oynaklık, petrol kaynaklı enflasyon riskleri ve olası bir kredi döngüsüne karşı yatırımcıların hazırlıklı olması gerektiğini açıkladı. Kurum, altın fiyatlarındaki düşüşün teknik görünümünü de değerlendirdi.
MOMENTUM ZAYIFLADI, SATICILAR GÜÇ KAZANDI
BofA analistleri, altındaki kısa vadeli momentumun belirgin şekilde zayıfladığını vurguladı. Analize göre:
4.820 dolar seviyesi, artık güçlü bir direnç olarak öne çıkıyor.
4.695 doların altı, aşağı yönlü baskının devam edebileceği bir tablo yaratıyor.
4.600 dolar kısa vadeli ilk destek, kırılması durumunda 4.395 dolar majör destek olarak izleniyor.
Yukarı yönlü tepki alımlarında 4.820 doların aşılması, kısa vadeli toparlanmanın ilk sinyali olarak görülüyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa altın 5.000 dolar seviyesini yeniden test edebilir.
BU BİR TREND SONU DEĞİL
BofA, teknik görünümdeki zayıflamaya rağmen uzun vadede temkinli iyimserliğini koruyor. Kurum, düşüşün ana yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti. Raporda altını destekleyen faktörler şu şekilde sıralandı:
Yüksek jeopolitik riskler
Küresel ekonomik belirsizlikler
Merkez bankalarının rezerv tercihlerinde altının ağırlığını artırması
BofA'ya göre mevcut düşüş, uzun vadeli yükseliş trendi içinde sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirilmeli.