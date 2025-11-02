Altında piyasaları rahatlatacak adım

Merkez Bankası, madenlerden çıkarılan altının ön alım hakkına ara verdi. Üretilen altınlar şimdi Borsa İstanbul'a kote bankalar, finans kurumları ve kayıtlı alıcılar aracılığı ile piyasaya sunularak, kuyumculardaki altın varlığının artırılması hedefleniyor.Altın Madencileri Derneği, "Serbest piyasa koşullarında altın satışları devam etmektedir" başlığıyla yaptığı açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında piyasada altın satışlarının durdurulduğuna yönelik yapılan paylaşımların doğru olmadığını bildirdi.Açıklamada, Merkez Bankası'nın madenlerde üretilen külçe altınları TL ödeyerek alım önceliği bulunduğu belirtilerek, "Merkez Bankası'nın son iki haftadır madenlerden üretilen altın alımlarını durdurmasının arka planında, dünya piyasaları ile Türkiye'deki altın fiyatlarında açılan makastan dolayı özellikle kuyumculuk sektörünün içine düştüğü sıkıntıyı çözmeye yönelik olabilir. Merkez Bankası'nın ön alım hakkını kullanmadığı altınlar, Borsa İstanbul'a kote bankalar, finans kurumları ve kayıtlı alıcılar aracılığı ile piyasaya sunulmaktadır" denildi.Açıklamada,bu durumun sektörün 2023'te yürürlüğe giren altın ithalatına kota getirilmesi nedeniyle, dünya altın fiyatları ile Türkiye'deki altın fiyatları arasında yaşanan ve kilogramda yaklaşık 5 bin 500 doları bulan fiyat farkından dolayı piyasalarda yaşanan olumsuzluğa çözüm getirmek için düşünüldüğü belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Rezerv çeşitliliği zaman zaman piyasanın regüle edilmesi için bu tür hamlelerin yapılmasını zorunlu kılabilir. Gerekli dengeler tekrar sağlandığında iç üretimi ön alım hakkını kullanması ile tekrar rezervlerine katma yönünde karar alması beklenebilir."