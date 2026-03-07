Altında rüzgar terse mi dönüyor? Dev bankadan ’savaş biterse’ senaryosu: Baskı artabilir

İran ile ABD arasında yükselen askeri tansiyon, bu kez değerli metallerde beklenen tepkiye yol açmadı. Altın başta olmak üzere emtialar yönünü aşağı çevirdi. Savaş öncesi 5.400 doların üzerindeki ons altın 5.000 dolar eşiğine kadar düştü.

ORTA DOĞU GERİLİMİ TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Bank of America (BofA) Orta Doğu'da savaş biterse altında neler olabileceğine ışık tuttu. ABD merkezli Bankacılık devi son raporuna göre İran-ABD hattında askeri riskin artması, küresel fonların portföy dağılımını değiştirmesine neden oldu.

Hisse senetlerinden çıkan para altına, ABD tahvillerine ve dolara yöneldi. Bank of America analizine göre mevcut fiyatlama, savaş riskinin belirli ölçüde fiyatlara dahil edildi.

ALTINDA BASKI ARTABİLİR

BofA'ya göre eğer, diplomatik temas başlar, ateşkes açıklaması gelir, çatışma bölgesel kalır ve büyümez ise piyasada risk algısı düşebilir. Bu senaryoda yatırımcıların bir kısmı altındaki karını realize edebilir. Bu da kısa vadede aşağı yönlü baskı yaratabilir.

Banka, özellikle jeopolitik tansiyonun hızlı düşmesi halinde altının "sert ama kısa süreli" bir düzeltme yaşayabileceğini belirtiyor.

6.200 VE 7.000 DOLAR BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Öte yandan Bank of America'nın (BofA) küresel fon yöneticileri anketi, altın piyasasında uzun vadeli iyimserliğin sürdüğünü gösteriyor. Ankete katılan yatırımcılar, mevcut döngüde altının ortalama 6.200 dolar seviyesinde zirve yapabileceğini öngörüyor.

Ankete göre:

Katılımcıların yüzde 20'si altının zirveyi çoktan gördüğünü düşünüyor.

Yüzde 19'u ise fiyatların 7.000 doların üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor