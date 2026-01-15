Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 450 bin lira, en yüksek 6 milyon 490 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 483 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 680 milyon 320 bin 812,19 lira, işlem miktarı ise 1198,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 530 milyon 192 bin 614,78 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: