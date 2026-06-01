Alüminyum 4 yılın zirvesinde: Orta Doğu arz riski ve demir fiyatlarında son durum

ÇİN EKONOMİSİNDEN METALLER İÇİN DESTEKLEYİCİ SİNYALLER

Çin'de imalat sektörünün büyümesini sürdürmesi, sanayi metalleri üzerindeki talep beklentilerini güçlendirdi. Dünyanın en büyük metal tüketicilerinden biri olan Çin'de üretim faaliyetlerinin canlı kalması, fiyatların yüksek seviyelerde tutunmasına katkı sağlıyor.

DEMİR VE ÇELİK PİYASASINDA DENGE ARAYIŞI SÜRÜYOR

Demir-çelik piyasasında yatay ancak alıcılı görünüm korunurken, sektör temsilcileri hem küresel talep koşullarını hem de üretim maliyetlerini yakından izliyor. Ham madde tedarik zincirindeki gelişmeler ve hurda fiyatlarındaki hareketler, fiyatların yönünü belirleyen temel unsurlar olmaya devam ediyor.

Küresel ölçekte sanayi ve inşaat sektörünün temel girdileri arasında yer alan demir-çelik ürünlerinde, tedarik kanallarındaki değişimlerin etkisiyle temkinli bir fiyatlama öne çıkıyor. Çin'in üretim kapasitesine ilişkin aldığı yeni kota kararları ve limanlardaki yoğun sevkiyat trafiği, demir cevheri fiyatlarının ton başına yaklaşık 108 dolar seviyesinde dengelenmesini sağladı.