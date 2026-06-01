Alüminyum 4 yılın zirvesinde: Orta Doğu arz riski ve demir fiyatlarında son durum

Alüminyum fiyatları, Orta Doğu'da üretim ve lojistik faaliyetlerine ilişkin risklerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte yükselişini hızlandırdı. Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyumun ton fiyatı 3.707,50 dolara ulaşarak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü.
Fiyat artışında, küresel alüminyum ergitme kapasitesinin yaklaşık yüzde 9'unu barındıran Orta Doğu'daki arz güvenliği endişeleri etkili oldu. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası aksaklıkların, hem alüminyum ihracatını hem de üretimde kullanılan hammaddelerin bölgeye girişini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.
ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR
Piyasa katılımcıları, yıl genelinde küresel alüminyum piyasasında 2 milyon tonun üzerinde bir arz açığı oluşabileceğini öngörüyor. Bu beklenti, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Öte yandan LME'de işlem gören alüminyum kontratlarında dikkat çeken bir backwardation oluştu. Nakit kontratlar ile üç ay vadeli kontratlar arasındaki fiyat farkı ton başına 100 doların üzerine çıkarak piyasadaki kısa vadeli arz sıkışıklığını ortaya koydu.
BAKIR VE DİĞER BAZ METALLERDE DE YÜKSELİŞ
Sanayi metalleri genelinde yükseliş eğilimi görüldü. Bakır fiyatları, arzın sıkılaşacağına yönelik beklentiler ve ABD'nin gündemindeki olası ithalat tarifelerinin etkisiyle yüzde 1,1 artış kaydederek ton başına 13.792 dolara çıktı.
ABD'de bakır stoklarının, tarife incelemelerinin başladığı dönemden bu yana yüzde 550'nin üzerinde artış göstermesi de piyasaların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı.
Diğer baz metallerde ise çinko yüzde 0,9 yükselişle 3.571 dolara, kurşun yüzde 0,1 artışla 2.018 dolara, kalay yüzde 2 değer kazanarak 56.500 dolara ve nikel yüzde 1,1 yükselişle 19.280 dolara ulaştı.
ÇİN EKONOMİSİNDEN METALLER İÇİN DESTEKLEYİCİ SİNYALLER
Çin'de imalat sektörünün büyümesini sürdürmesi, sanayi metalleri üzerindeki talep beklentilerini güçlendirdi. Dünyanın en büyük metal tüketicilerinden biri olan Çin'de üretim faaliyetlerinin canlı kalması, fiyatların yüksek seviyelerde tutunmasına katkı sağlıyor.
DEMİR VE ÇELİK PİYASASINDA DENGE ARAYIŞI SÜRÜYOR
Demir-çelik piyasasında yatay ancak alıcılı görünüm korunurken, sektör temsilcileri hem küresel talep koşullarını hem de üretim maliyetlerini yakından izliyor. Ham madde tedarik zincirindeki gelişmeler ve hurda fiyatlarındaki hareketler, fiyatların yönünü belirleyen temel unsurlar olmaya devam ediyor.
Küresel ölçekte sanayi ve inşaat sektörünün temel girdileri arasında yer alan demir-çelik ürünlerinde, tedarik kanallarındaki değişimlerin etkisiyle temkinli bir fiyatlama öne çıkıyor. Çin'in üretim kapasitesine ilişkin aldığı yeni kota kararları ve limanlardaki yoğun sevkiyat trafiği, demir cevheri fiyatlarının ton başına yaklaşık 108 dolar seviyesinde dengelenmesini sağladı.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ DÖNÜŞÜM TALEBİ ŞEKİLLENDİRİYOR
Yüksek faiz ortamı nedeniyle konut yatırımları küresel ölçekte baskı altında kalırken, veri merkezi projeleri ve enerji iletim altyapı yatırımları nitelikli çelik talebini desteklemeyi sürdürüyor. Bu değişen talep yapısı, geleneksel konut sektöründeki yavaşlamanın etkilerini kısmen dengelerken, üreticileri de daha esnek üretim planları oluşturmaya yönlendiriyor.
İÇ PİYASADA İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI KORUNUYOR
Türkiye'de açıklanan ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 olarak gerçekleşen büyüme verisi, inşaat ve imalat sektörlerinde faaliyetlerin sürdüğüne işaret etti. Güncel verilere göre, büyük üretici ve fabrikaların inşaat demiri fiyatları ton başına 32.600 TL ile 34.000 TL arasında değişiyor.
Bölgesel lojistik giderleri ve nakliye maliyetleri nedeniyle şehirler arasında sınırlı fiyat farklılıkları görülürken, mevcut fiyat seviyesi müteahhitlerin yeni yatırım kararları ve tedarikçilerin stok politikaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
HURDA FİYATLARI DÜŞÜŞ ALANINI SINIRLIYOR
Elektrik ark ocaklı üretim yapan Türk çelik fabrikalarının en önemli girdilerinden biri olan ithal hurda demir, vadeli işlemlerde ton başına yaklaşık 349,50 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Hurda maliyetlerinin yüksek seyretmesi, nihai çelik ürünlerinde belirgin fiyat düşüşlerinin önüne geçen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde küresel imalat verileri, döviz kurlarındaki hareketler ve uluslararası talep koşulları, demir-çelik fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici rol oynayacak. Mevcut maliyet yapısı göz önüne alındığında, sektör genelinde yeni ve daha düşük bir fiyat bandının oluşması kısa vadede zor görünüyor.