Alüminyum fiyatları 4 yılın zirvesinde!

Dolar endeksi son dört işlem gününde yaklaşık yüzde 3 düşüş kaydederken, baz metaller 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı.

Yatırımcıların bütçe açıkları ve para birimlerinin değer kaybına yönelik endişelerle daha somut varlıklara yönelmesi, fiyatlardaki yükselişi hızlandırdı. Buna ek olarak arz tarafındaki kısıtlamalar, özellikle alüminyum fiyatlarını yukarı taşıyan önemli faktörler arasında yer aldı.