Alüminyum fiyatları 4 yılın zirvesinde!

Alüminyum fiyatları, Londra Metal Borsası'nda ton başına 3.252 dolara kadar çıkarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın doların güçlü değer kaybını "olumlu" olarak değerlendirmesi, doların zayıflamaya devam edeceği yönündeki beklentileri artırırken emtia piyasalarına destek sağladı.
Dolar endeksi son dört işlem gününde yaklaşık yüzde 3 düşüş kaydederken, baz metaller 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı.
Yatırımcıların bütçe açıkları ve para birimlerinin değer kaybına yönelik endişelerle daha somut varlıklara yönelmesi, fiyatlardaki yükselişi hızlandırdı. Buna ek olarak arz tarafındaki kısıtlamalar, özellikle alüminyum fiyatlarını yukarı taşıyan önemli faktörler arasında yer aldı.
Alüminyum, Şanghay saatiyle 10.54 itibarıyla Londra Metal Borsası'nda yüzde 1,2 artışla ton başına 3.246,50 dolardan işlem gördü. Gün içinde 3.252 doları test eden fiyat, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Nisan 2022'den bu yana ulaşılan en yüksek seviyeye çıktı. Aynı saatlerde bakır yüzde 0,9 yükselirken, çinko yüzde 1,7 değer kazandı.