Alüminyum fiyatları 4 yılın zrivesinde!

Dünyanın en büyük alüminyum üreticisi olan Çin'deki tesislerin, Orta Doğu'daki çatışmanın neden olduğu küresel arz sıkıntısından faydalanmak amacıyla kapasitelerinin üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Şubat ayı sonunda başlayan savaş sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksaması, küresel piyasada arz daralmasına yol açtı ve LME fiyatlarını yukarı taşıdı.

Çin yönetimi ise artan stoklar nedeniyle aşırı üretimi kontrol altına almaya hazırlanıyor. Mysteel'in aktardığına göre, Guangxi eyaletinin Baise kentindeki bir döküm tesisi erimiş alüminyum üretimini azaltmaya başladı. Ancak üretim kesintisinin boyutuna ilişkin resmi bir veri paylaşılmadı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı da 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada çelik ve petrol rafineri sektörlerinin de denetim kapsamına alınacağını duyurdu.