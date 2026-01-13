Alüminyum fiyatları zirveyi zorluyor

Alüminyum, 2022 yılının başından bu yana ulaştığı en yüksek seviyelere yakın işlem görmeye devam ederken, kalay da güçlü yükseliş trendini sürdürüyor.

Bakır dışındaki pek çok baz metal, önceki seansta yaşanan sert yükselişlerin ardından Salı günü Londra piyasasında yükselişini sürdürdü. Alüminyum, Pazartesi günü ulaştığı ton başına 3.200 dolarlık zirveye yaklaşırken; kalay, art arda üçüncü gün değer kazandı ve 2026 yılı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 oranında yükseldi.

Baz metaller, 2025'te sergiledikleri güçlü performansın ardından 2026'ya da hızlı bir başlangıç yaptı. Bu ivmenin arkasındaki başlıca etken, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle birlikte arzın talebi karşılamakta zorlanacağı düşüncesi oldu. Öte yandan, yapay zekâ alanındaki büyüme; veri merkezleri, enerji altyapısı ve elektronik donanımlar için gerekli metallere, özellikle bakıra olan talebi artırdı. Çin'deki spekülatif alımlar da bu yükselişi destekleyen bir diğer unsur oldu.

Londra Metal Borsası'nda yılbaşından bu yana en iyi performansı sergileyen metal kalay oldu. Kalay, 2025 genelinde yaklaşık yüzde 40'lık artışla ton başına 51 bin dolar seviyesine yaklaşarak rekor seviyelere ulaştı.

Salı günü Şanghay'da saat 12:12 itibarıyla, LME'de alüminyum yüzde 0,1 artışla ton başına 3.187 dolara çıkarken, kalay yüzde 1,1 yükselişle 48.470 dolara ulaştı. Singapur'da işlem gören demir cevheri vadeli kontratları ise, Pazartesi günü Ekim 2024'ten bu yana en yüksek kapanışını yaptıktan sonra yüzde 0,1 düşüşle ton başına 109,10 dolara geriledi.