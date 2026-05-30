Alüminyum fiyatlarında yeni hafta beklentisi: Enerji maliyetleri ve otomotiv talebi öne çıkıyor

Avrupa'daki alüminyum ergitme tesislerinde uzun süredir devam eden yüksek elektrik maliyetleri üretim üzerinde baskı yaratırken, elektrikli araç üreticilerinin hafif şasi sistemleri ve batarya kasaları için artan metal talebi fiyatları destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, kurumsal yatırımcıların alüminyuma yönelik ilgisini canlı tutuyor.

Karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik küresel dönüşüm politikaları ile havacılık sektöründeki büyüme beklentileri de alüminyum talebini güçlendirmeye devam ediyor. Mayıs ayının son işlem günlerinde dar bir fiyat bandında hareket eden metal, yıllık bazdaki değer kazanımını korudu.

Çin'in enerji yoğun sektörlerde uyguladığı üretim kotaları ve kapasite sınırlamaları arz tarafını destekleyen önemli faktörler arasında bulunurken, uluslararası taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seyir küresel tedarik zincirinde fiyat farklılıklarını artırıyor. Vadeli işlem piyasalarında fonların mevcut pozisyonlarını koruması ve ham alüminyum stoklarında görülen azalma eğilimi de fiyatların güçlü kalmasına katkı sağlıyor.

ENERJİ MALİYETLERİ ÜRETİMİ ZORLUYOR

Alüminyum üretiminde en önemli maliyet kalemlerinden biri olan elektrik ve doğal gaz fiyatları, özellikle Avrupa'daki birincil üreticilerin kârlılıklarını baskılıyor. Artan maliyetler nedeniyle bazı tesisler üretim kapasitelerini düşürürken, bazıları faaliyetlerini askıya almak zorunda kalıyor.

Bunun yanı sıra üreticilerin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi, üretim maliyetlerinin kalıcı olarak yükselmesine neden oluyor. Bu süreç, düşük karbon ayak izine sahip "yeşil alüminyum" ürünlerinin piyasada ek fiyat primiyle işlem görmesini sağlıyor.

OTOMOTİV VE HAVACILIK TALEBİ DESTEK SAĞLIYOR

Uluslararası kuruluşların projeksiyonlarına göre alüminyumda ton başına 2.580 dolar seviyesi güçlü bir teknik ve yapısal destek noktası olarak öne çıkıyor. Fiyatların bu seviyenin üzerinde kalması, otomotiv sektöründe çelik yerine hafif metallere yönelimin devam ettiğini gösteriyor.

Elektrikli araç pazarındaki büyüme ve havacılık sektöründe yeni nesil uçak siparişlerinin artması, önümüzdeki dönemde talebin güçlü kalacağı beklentisini destekliyor. Analistler, altyapı yatırımlarının hız kazanması ve talebin artması halinde mayıs ayında test edilen 2.765 dolar seviyesinin alüminyum piyasasında önemli bir direnç noktası olarak izleneceğini belirtiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör