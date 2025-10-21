ALZ Frankfurt Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını Messe Frankfurt’ta üçüncü kez açıyor

Türkiye'nin sağlık turizmindeki küresel vizyonunu Avrupa ile buluşturan Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı, üçüncü kez Frankfurt'ta düzenleniyor. 24-25 Ekim 2025 tarihlerinde Messe Frankfurt Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan fuar, 80 katılımcısıyla Türk sağlık sektörünü Almanya ve Avrupa'daki ziyaretçilerle buluşturacak. Fuar, T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Global Healthcare Accreditation (GHA)'ın değerli destekleriyle, ALZ Grup organizasyonuyla hayata geçirilecek.

Almanya, Hollanda, İngiltere, Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan gibi birçok ülkede uluslararası ihtisas fuarları düzenleyen ALZ Grup, sağlık turizmi alanındaki deneyimi ve geniş iş ağıyla sektöre yön veren aktör olarak öne çıkıyor. Frankfurt'ta üçüncü kez gerçekleşecek olan bu prestijli fuar, Avrupa'nın kalbinde Türk sağlık sektörünün nitelikli temsilcilerini dünya ile buluşturmaya hazırlanıyor.

4.000'İN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

3. Frankfurt Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı, hastanelerden kliniklere, sağlık turizmi aracı kurumlarından termal tesislere kadar geniş bir katılımcı profiliyle dikkat çekiyor. 80 katılımcının yer alacağı fuar, başta Frankfurt olmak üzere Almanya'nın dört bir yanından gelen ziyaretçileri Türk sağlık sektörüyle buluşturmayı hedefliyor. Plastik ve estetik cerrahi, saç ekimi, diş, göz, tüp bebek, obezite cerrahisi, kardiyoloji, onkoloji, organ nakli, yaşlı bakım ve psikiyatri gibi birçok alanda faaliyet gösteren sağlık kuruluşları fuarda yer alacak.

Fuar'a, 4.000'in üzerinde bireysel ziyaretçi ve profesyonelin katılımı öngörülüyor. Ziyaretçiler, fuar alanında uzman doktorlarla doğrudan görüşme, danışmanlık alma ve sağlık kurumlarından randevu oluşturma fırsatı bulacak. Fuar kapsamında düzenlenecek B2B İkili İş Görüşmeleri Etkinliği'nde ise yurt dışına hasta yönlendiren acenteler ve kuruluşlarla randevulu iş görüşmeleri yapılarak yeni iş birliklerinin önü açılacak.

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE'NİN GÜCÜ FRANKFURT'TA BULUŞUYOR

Girişlerin ücretsiz olduğu fuar, sağlık hizmetlerinde kalite, güven ve erişilebilirlik arayan tüm ziyaretçilere açık olacak. Uluslararası standartlarda sunduğu kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetleriyle dünya çapında parlayan Türkiye, 2024 yılında 1.506.442 uluslararası hastaya ev sahipliği yaptı. Frankfurt Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı, bu başarıyı daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Fuar, sağlık sektöründe sınırları aşan iş birliklerine zemin hazırlayarak, uluslararası hasta trafiğini artırmayı ve sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Avrupa'nın merkezi Frankfurt'ta gerçekleşecek bu buluşma, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki lider konumunu güçlendiren önemli bir platform olacak.

