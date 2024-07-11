Amazon’da indirim festivali başlıyor

Amazon'un 2015 yılından beri her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler, ürünler ve fırsatlar sunan büyük alışveriş etkinliği Prime Day, bu yıl Türkiye'de 16 -22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Prime Day, bu yıl dünyada 10. Türkiye'de ise 5. kez gerçekleşecek.

Prime Day kapsamında Prime üyeleri, elektronikten mutfak ürünlerine, modadan ev ve yaşama, kitaptan evcil hayvan ve kişisel bakıma tüm kategorilerde en çok talep ettikleri 300 bini aşkın üründe kaçırılmayacak indirimlerden bir hafta boyunca (22 Temmuz'a kadar) faydalanabilecek.

Amazon Türkiye ayrıca, Prime Day boyunca müşterilerin "Ya aldığım ürünün fiyatı daha da düşerse?" kaygısı olmadan alışveriş yapabilmelerini sağlamak için seçili ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi sunuyor. Prime Day boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse, aradaki fark hediye kartı olarak Amazon hesabına tanımlanacak.

Bu yıl Prime Day'de indirime giren ürünler, temmuz ayının başında "Prime Day İndirim Avcıları" Berk Keklik (@uberkuloz), Danla Bilic (@danlabilic), Elvin Levinler (@elvin), Nisan Hakan (@nisanhakan), Tuğba Yılmaz Karakaş (@heytuvba) ve Berfu Yenenler'in (@berfuyenenler) takipçilerinden, Cimri.com ve Ekşi Sözlük'ün ise tüm ziyaretçilerinden topladıkları indirim taleplerine göre belirlendi. Ek olarak 25 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında müşterilerin amazon.com.tr üzerinde alışveriş listelerine eklediği ürünler de indirim talebi olarak değerlendirildi.

Tüm bu kanallar aracılığıyla Türkiye genelinde Prime Day 2024 için 1,7 milyon indirim talebi toplandı.

Bilim insanı İlber Ortaylı da Prime Day İndirimleri kapsamında sunulacak kitap seçkileri hazırlanırken yol gösterdi.

Amazon, Prime Day etkinliği kapsamında tüketicilerin indirim algısını ölçümleyen araştırmanın sonuçlarını da açıkladı. Araştırmadan, tüketicilerin indirimlere bakış açısına, bu indirimleri nasıl takip ettiklerine ve kampanyalarda önem verdikleri kriterlere dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

İNDİRİM ALGISI ARAŞTIRMASI

Amazon Türkiye, Prime Day etkinliği kapsamında, Aksoy Araştırma ve Marketing Türkiye ortaklığıyla, çevrimiçi alışveriş yapan kullanıcıların indirim algısına ışık tutmayı amaçlayan bir araştırma da yaptı.

Sonuçlara göre araştırmaya katılanların yüzde 90'ı, son bir ay içerisinde indirim kampanyalarından bir ürün aldıklarını belirtti.

Araştırmaya katılanların yüzde 59'u, indirimde ürün bulduklarında kendilerini mutlu, iyi ve şanslı hissettiklerini söylerken yüzde 50'ye yakını satın alma kararında, en öncelikli faktörün indirimler olduğunu ifade etti.

Katılımcıların yüzde 45'i de iyi bir indirim yakaladıklarında ürünleri satın almalarının daha olası olduğunu kaydetti.

Katılımcılara "Alışveriş yaparken hangisini tercih edersiniz?" diye sorulduğunda, yüzde 84'ü "Almayı istediğim üründe makul bir indirim varsa hemen alırım" yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların verdiği bir diğer mesaj ise "İndirimlere güveniyoruz" oldu. Katılımcıların yüzde 64'ü, online perakendenin sunduğu indirimlere güvendiğini söylerken güvenmeyenlerin oranı sadece yüzde 16'da kaldı.

Tüketicilerin yaklaşık üçte biri teslimat tecrübesinin, online alışveriş sitelerinin indirim dönemlerinde tercihlerini doğrudan etkilediğini söyleyerek "teslimata önem veriyoruz" mesajını da iletti.

Katılımcıların yüzde 85'i, indirimleri online alışveriş siteleri üzerinden takip etse de, sosyal medya ve içerik üreticileri aracılığıyla takip ettiklerini söyleyenlerin oranının yüzde 57 ile ikinci sırada yer alması, araştırmadan çıkan bir diğer çarpıcı sonuç oldu.

Prime Day indirimlerinden memnun olup olmadıklarının da sorulduğu araştırmada Prime Day'de alışveriş yapan müşterilerin yüzde 95'i, tecrübelerinden memnun olduklarını belirtti.

AMAZON PRİME AVANTAJLARI

24 ülkede 200 milyondan fazla üyeye hızlı teslimattan ödüllü filmlere, popüler oyunlardan özel indirimlere kadar benzersiz bir deneyim yaşatan Amazon Prime, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor.

Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik, alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dâhil ayda 39 TL'ye sunan Prime üyeliğini, bir ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

İşte Prime'ın avantajlardan bazıları:

Hiçbir ön koşul ve sınır olmadan, her zaman hızlı ve ücretsiz teslimat

Türkiye'nin her yerindeki Amazon Prime üyeleri, 650 bine yakın üründe herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat gibi seçeneklerin keyfini çıkarıyor.

47 şehirde Prime ile 21:00'e kadar verdiğiniz Prime etiketli seçili ürün siparişleri, ertesi gün ücretsiz teslimat ile kapınıza geliyor.

İstanbul, Kocaeli Bursa ve Ankara'da ise öğlen 11:30'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kapınıza teslim ediliyor.

Amazon Türkiye aynı zamanda İstanbul ve Ankara'daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor.

Amazon Prime ile az öde, çok gülümse

Amazon Prime üyeleri, kolay ve hesaplı alışveriş ile tasarruf ediyor.

Prime, üyelerine en popüler markaların ürünlerinde günlük özel fırsatlara erişim, yalnızca Prime üyelerinin yararlanabileceği indirimler ve daha pek çok özel fırsat sunuyor.

Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al Az Öde ile seçili ürünlerde, 500TL ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.

NE İZLEYECEĞİM?" DERDİ SONA ERİYOR

Amazon Prime üyeleri, üyelikleriyle birlikte gelen Prime Video ile aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini ek ücret ödemeden primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor.

OYUN TUTKUNLARINI MUTLU EDEN AVANTAJLAR

Prime Gaming ile dünyanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkı sunuluyor.

Amazon Prime, üyelerine birçok ünlü yayıncının bulunduğu Twitch.tv'ye ücretsiz abonelik hakkı veriyor.

Prime Gaming'in ücretsiz oyun ve oyun içi içerik seçkisi her ay eklenen yeni öğeler ve oyunlarla zenginleşiyor.

Henüz Prime üyesi olmayanlar www.amazon.com.tr/prime adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak Prime ayrıcalıklarından ve Prime Alışveriş Festivali fırsatlarından yararlanmaya başlayabiliyor.