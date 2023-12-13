Amerikalı ayakkabı devi Türkiye’yi üretim üssü yaptı

Birçok ürün grubunda dünyanın üretim üssü olan Türkiye, ayakkabıda da devlerin rotasına girdi. Dünyanın üçüncü büyük spor ayakkabı markası Skechers da Türkiye'yi üretim üssü yaptı. Skechers'ın Türkiye'deki üretimini ise 2011'den bu yana şirketin distribütörlüğünü yapan Olka Spor Malzemeleri, 12.5 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Esenyurt ve Şanlıurfa'da kurduğu iki fabrikasında yapıyor. Amerikalı firmaya yılda 1.5 milyon adet ayakkabı ve tekstil ürünü üreten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kavşak, "Bu bizim için bir başlangıç adımı. Üretim ve satış faaliyetlerimizle istihdamımız 3.000'e dayandı. Bizden aldıklarının beş katı ürün talep ediyorlar. 75 milyon dolarlık yatırımla yeni bir fabrika kurmak için yer bakıyoruz. En kısa sürede bu konuda karar vereceğiz. Yatırıma, üretime ve istihdama devam edeceğiz" diye konuştu.Ayakkabıda üretim gücümüzün çok yüksek olduğunu anlatan Kavşak, Skechers'ın Uzakdoğu ve Hindistan dışındaki ilk üretim adresinin Türkiye olduğunu kaydetti. Halen marka için yılda 1.5 milyon adet üretim yaptıklarını anlatan Kavşak, şunları kaydetti: "Skechers Türkiye olarak ülkemizde satılan üç ayakkabıdan birinin üretimini Türkiye'de gerçekleştiriyor. Üretim tesislerinde günlük yaklaşık 6 bin çift ayakkabı üretiyoruz. Ancak ortalama 75 milyon dolara mal olacak yeni fabrikada üretimimizi yıllık yaklaşık 7 milyon adete çıkarmayı planlıyoruz. Ölçeğimizi büyüterek ilave yaklaşık 3 bin kişiye daha istihdam yaratacak olan bu adımı atmak üzereyiz."Skechers'ın Türkiye'de iyi bir üretim hub'ı yakaladığını söyleyen Kavşak, "Bizden son derece memnunlar. Üretim lisansımız 10 yıllık ama biz bunun süresiz olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca burada başka markalar için de üretim yapabiliriz. Bu hakkımız var" dedi. Amaçlarının Türkiye'den global bir ayakkabı markası çıkarmak olduğunu anlatan Kavşak, şöyle devam etti: "Kalite standartlarımız çok yüksek. Türkiye'de üretip dünyaya satabilecek gücümüz var. 2026'da dünya moda merkezlerinden birinde markamızın lansmanını yapma hedefiyle çalışıyoruz."yıl önce profesyonel hayattan ayrılıp, sektörden gelen ortaklarıyla 120 metrekare bir ofiste işe koyulduklarını söyleyen Kavşak, 10 yıl önce Skechers'ın perakende operasyonlarını başlattıklarını kaydetti. Yaptıkları çalışmalarla 7-8 yılda Türkiye'de ciddi bir marka farkındalığı oluşturduklarını anlatan Kavşak, şunları söyledi: "Bugün Skechers Türkiye'nin ülke genelinde 68 mağazası bulunuyor. Bu alanda da gideceğimiz çok yol var. Hızlı bir büyüme içindeyiz. Türkiye perakendede ciddi bir potansiyel taşıyor."E-TİCARET kapsamında toplamda dört pazaryerinde satış faaliyetlerini sürdüren Skechers Türkiye'nin kendi satış kanallarının pazaryerleri dâhil toplam satışa oranı yüzde 65. Ayrıca Skechers Türkiye tarafından gerçekleştirilen satışların yüzde 1.8'ini yerel ürünler oluştururken yüzde 4'ünü ithal ürünler oluşturuyor. 2023 yılında Skechers Türkiye mağazalarını ziyaret eden müşterilerin yüzde 65'i ilk kez alışveriş yaptı.