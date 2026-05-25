Anadolu Sigorta’da üst yönetimde iki yeni atama

Anadolu Sigorta, üst yönetim kadrosunu iki önemli atamayla güçlendirdi. Şirket bünyesinde uzun yıllardır farklı görevlerde bulunan İnanç Duyar ile Aydın Bozdemir, 22 Mayıs itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Marmara Üniversitesi
Matematik Bölümü mezunu olan ve yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği alanında tamamlayan İnanç Duyar, Anadolu Sigorta'daki kariyerine 2006 yılında başladı. Risk yönetimi, aktüerya ve reasürans alanlarında çeşitli görevler üstlenen Duyar, son olarak Reasürans ve Satın Alma Koordinatörü olarak görev yapıyordu. Aydın Bozdemir ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Kariyerine Türkiye İş Bankası
'nda başlayan Bozdemir, dijital bankacılık alanında üstlendiği görevlerin ardından 2024 yılında Anadolu Sigorta'da Pazarlama ve Dijital Sigortacılık Koordinatörü olarak göreve başlamıştı. CFA sertifikasına sahip olan Bozdemir, dijital dönüşüm ve pazarlama alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. Şirket, gerçekleştirilen yeni atamalarla birlikte reasürans, risk yönetimi ve dijital sigortacılık alanlarındaki yönetim kapasitesini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.