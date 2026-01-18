Anadolu’ya 16 mega endüstri bölgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planı'nın ilk fazında Samsun-Mersin hattında 13 ilde toplam 59 bin hektarlık 16 yeni sanayi yatırım alanını Resmî Gazete'de ilan ettiklerini belirterek, mevcut OSB'lerin ortalama 11 katı büyüklüğüne ulaşacak bu alanlarda, mega endüstriyel bölgeler inşa edileceğini açıkladı. Bakan Kacır, Resmî Gazete'de dün gece ilan edilen planlı sanayi yatırım alanlarının ayrıntılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: "Samsun- Mersin hattında; Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduk. Bugün Resmî Gazete'de ilan ettik. Bu tarihi adımla mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37'si kadar ilave alanı ülkemiz sanayiine bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşacak bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz."

SANAYİ ANADOLU'DA BÜYÜYECEK

Marmara'da sıkışan sanayinin Anadolu'ya yayılması gerektiğini vurgulayan Bakan Kacır, "İstanbul'umuzu sanayimizin 'akıl merkezi' olarak konumlandırırken bir yandan da Marmara'da sıkışmış sanayimizi Anadolu'da büyütmeyi, Kalkınma Yolu ve Zengezur projeleriyle oluşacak daha güçlü küresel bağlantısallık fırsatını yeni sanayi bölgeleriyle yakalamayı hedefliyoruz" dedi. Sanayi Alanları Master Planı'nın hazırlandığını açıklayan Bakan Kacır, "Sanayimizin gelecek 30 yılına ışık tutacak, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırladık" ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, master plan çalışmalarında deprem ve afet riskleri, su kaynaklarının verimli kullanımı, arazi eğimi, mülkiyet tipleri, tarımsal üretim, mevcut ve planlanan demir yollarına yakınlık, sektörel kümelenme fırsatları gibi çok sayıda etkeni dikkate aldıklarını belirttieerek, "Sanayicilerimizin güvenli, altyapısı ve lojistik bağlantıları güçlü yatırım yerlerine en uygun maliyetle erişimini amaçladık" dedi.

16 YENİ SANAYİ YATIRIM ALANI

Master Plan'ın ilk fazında 13 ilde toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturuldu. Bakan Kacır, bu alanların Resmî Gazete'de ilan edildiğini belirterek, "Bu tarihi adımla mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37'si kadar ilave alanı ülkemiz sanayiine bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşacak bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz" diye konuştu. Yeni bölgelerin demir yolları ve limanlara bağlanacağını ifade eden Bakan Kacır, çalışanlar için lojmanlar ve ailelerindeki evlatlar için sanayi ve teknoloji kolejleri gibi sosyal imkânlar sağlanacağını, bölgelerde döngüsel ekonomi ve yeşil üretimin esas alınacağını söyledi.