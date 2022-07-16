Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul 2 saat 15 dakika olacak

OsmaneliBursa-Bandırma- Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, proje tamamlandığında yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul demir yolu seyahatinin, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki şantiyede gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, "Çalışmalarımızı hız kesmeden 7/24 sürdürerek, 2.5 yıl içinde bitireceğiz. Yıllık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıyabilecek olan hızlı tren projemiz, yapım sırasında ve işletmeye alındığında, bölgemiz ve ülkemiz için refah, istihdam, ekonomik kalkınma sağlanacak" diye konuştu.Karaismailoğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma öyküsünün gerçekleştirildiği son 20 yılda 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptıklarını dile getirdi. Güney Marmara'nın önemli demir yolu projesi olan hattın yapımına hızla devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "24 milyar liralık hızlı tren projemiz 201 kilometre uzunluğunda. 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir bölümünde fiziki ilerlememiz yüzde 84'e ulaşırken, altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 95 kilometrelik Balıkesir-Bursa bölümüyle birlikte 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümünde ise proje çalışmalarını tamamladık. Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üstyapı ve elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde ilerlemekte. Hat üzerinde 7 istasyon ve gar bulunuyor. Toplam uzunluğu 16.5 kilometre olan 13 tünel, toplam 8 kilometrelik olan 11 kaçış tüneli, 1 kilometrelik olan 5 aç-kapa tüneli, toplam uzunluğu 4 kilometre olan 28 demir yolu köprüsü, yine toplam uzunluğu 4 kilometre olan 4 viyadük imalatı yapılacaktır."Karaismailoğlu, "İstanbulİzmir arasını 3.5 saate düşüren Osmangazi Köprüsü ve İzmirİstanbul Otoyolu projesi ile 5-11 Temmuz tarihlerinde toplam 2.5 milyon saat tasarruf sağladık, yakıttan ise 1.5 milyon litre tasarruf elde edildi. Yakıttan, zamandan ve emisyondan sağlanan toplam tasarruf bedeli 85 milyon lirayı buldu" dedi. Adil Karaismailoğlu şunları kaydetti: "Hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısını 8'den 52'ye yükselteceğiz. Yıllık yolcu taşımacılığını 19.5 milyondan 270 milyon yolcuya ulaştıracağız."