Ankara Çevre Yolu ücretli mi olacak? KGM’den iddialara son noktayı koydu

Giriş Tarihi: 23.04.2026 09:08 Son Güncelleme: 23.04.2026 09:18

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 'Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve çevre yolunun aynı statüde hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

DHA Ekonomi
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), son günlerde sosyal medyada gündeme gelen "Ankara Çevre Yolu ücretli olacak" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir ücretlendirme çalışmasının bulunmadığını bildirdi.

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK"

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, çevre yolunun ücretli hale getirileceğine yönelik paylaşımların asılsız olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği' yönündeki iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır."

ÜCRETSİZ HİZMET DEVAM EDECEK

Açıklamada ayrıca, uzun yıllardır vatandaşlara kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkânı sağlayan çevre yollarının mevcut statüsünün korunacağı ifade edildi. KGM, kamu hizmeti anlayışı gereği bu yolların ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

"YANILTICI BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Kurum, kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunarak, kasıtlı olarak eksik ya da yanlış bilgilerle oluşturulan paylaşımların huzursuzluk yaratmayı amaçladığını vurguladı. Açıklamada, vatandaşlardan bu tür içeriklere itibar etmemeleri istendi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ANKARA ÇEVRE YOLU #KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

