Ankara Çevre Yolu ücretli mi olacak? KGM’den iddialara son noktayı koydu

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK"

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, çevre yolunun ücretli hale getirileceğine yönelik paylaşımların asılsız olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği' yönündeki iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır."