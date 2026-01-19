Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yeni dönem: Yeni kule ve üçüncü pist hizmete giriyor

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti ve yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ile tamamlayıcı tesisleri bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacak.

NELER DEĞİŞTİ?

Bugün yapılacak açılış töreniyle birlikte Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel gücünü artıracak birçok yatırım aynı anda hizmete alınacak. 2 etaptan oluşan projenin 1. etap işleri tamamlanırken bu işler kapsamında havalimanının 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekare teknik bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet uçak park kapasiteli yeni bir kargo apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası, 3 adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolu, 5 bin 850 metrekare uçuş kontrol hangarı, 13 bin 500 metrekare hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok, 5 bin 750 metrekare Gümrük Müdürlüğü, 4 bin 750 metrekare özel maksatlı garaj, 2 bin 100 metrekare yeni ARFF (itfaiye) İstasyonu, 4 bin 750 metrekare ısı merkezi ve su deposu, 825 metrekare özel aydınlatma bakım binası, 800 metrekare apron bariyer binası, 920 metrekare nizamiye binası, 15 adet nöbetçi kule ve 232 metrekare ana nizamiye binası gibi toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda bina inşa edildi.

Ayrıca bin 200 araçlık açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı, 12 bin 20 metre çevre güvenlik duvarı aydınlatması, 18 bin 300 metre çevre güvenlik duvarı kamera izleme sistemi gibi tamamlayıcı çalışmalar da tamamlandı.

DEVLETE YÜK GETİRMEYEN DEV YATIRIM

Toplam yatırım bedelinin 298 milyon euro olduğu çalışmalar, Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan hayata geçirildi. Yolcu garantisi vermeden 25 yıllık işletme süresi karşılığında havalimanından KDV dahil 560 milyon euro kira geliri elde edilecek.

Yapılan yatırımlarla havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükseltildi.

UÇAK TRAFİĞİ ARTTI

2020 yılından bu yana Esenboğa Havalimanı'nda iç ve dış hatlar toplamında hizmet sunulan yolcu istatistikleri incelendiğinde 2021'de 7 milyon 29 bin, 2022'de 8 milyon 680 bin, 2023'de 11 milyon 951 bin, 2024'te 12 milyon 914 bin ve 2025'te ise 13 milyon 988 bin yolcu sayısına ulaşıldı. Yolcu sayısı 5 yıl içinde neredeyse 2 katına çıktı. Aynı şekilde 2021 yılında 66 bin 913 olan toplam uçak trafiği de yaklaşık yüzde 54'lük bir artış ile 2025 yılında 103 bin 298'e çıktı.

"Önümüzdeki 10 yıllık projeksiyonda yani 2035 yılında yolcu trafiğinin yüzde 65 artışla 23 milyonun, 2045 yılında ise 31 milyonun üzerine çıkacağı öngörülüyor.