Ankara-İstanbul arası YHT seferleri 30 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik'te Ankara –İstanbul ve Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hatlarındaki trenlerin seyir sürelerini düşürecek T26 Tüneli şantiyesinde incelemede bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Çalışma arkadaşlarımızdan projedeki son durumla ilgili detaylı bilgi aldık ve çalışmalarımızdaki ilerlemeyi bizzat değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son 24 yılda demiryolları alanında hayata geçirdiğimiz güçlü yatırımların sahadaki karşılığını da çok daha net görüyoruz. Demiryolu yolcu taşımacılığı, özellikle yüksek hızlı trenlerle birlikte ülkemizde adeta yeni bir döneme girdi. Yüksek hızlı trenler yalnızca şehirleri birbirine bağlamakla kalmadı; aynı zamanda vatandaşlarımızın ulaşım alışkanlıklarını da köklü biçimde değiştirdi. Sunduğu konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajları sayesinde özellikle tercih edilir bir ulaşım aracı haline geldi."

"YÜKSEK HIZLI TRENLERLE BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 110 MİLYON VATANDAŞIMIZ YOLCULUK ETTİ"

Uraloğlu, bugün Ankara'dan Eskişehir'e, İstanbul'a ya da Sivas'a seyahat eden vatandaşların çok büyük bir bölümünün tercihini demiryolundan yana kullandığına dikkati çekti. Uraloğlu, "İlk olarak 2009'da Ankara–Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon vatandaşımız yolculuk etti." açıklamasında bulundu.

2025 yılının da demiryolu taşımacılığı açısından verimli ve başarılı bir yıl olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Geçen yıl boyunca yüksek hızlı trenler, anahat trenleri, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcuya hizmet sunduk. Yaklaşık 12 milyon yolcu yüksek hızlı trenleri tercih etti ve en yoğun hattımız yaklaşık 6 milyon yolcu ile Ankara–İstanbul hattı oldu. Hizmete başladığından bu yana da Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattımızla 42 milyon 600 bin vatandaşımız seyahat etti." bilgisini paylaştı.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINI HIZLI TREN HATLARIYLA BİRLEŞTİREREK 48 SAATTE TÜM TÜRKİYE'Yİ GEZECEĞİZ"

Uraloğlu ayrıca, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Halkalı – Kapıkule, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman – Ulukışla gibi yeni hızlı tren hatlarının yapımlarına devam ettiklerini söyledi.

2028 yılında demiryolu ağını 17 bin 287 kilometreye ulaştırmayı ve doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını da 27'ye yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, "İnşallah, 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz." dedi.

İnceledikleri T26 Tüneli hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı'nın Bozüyük-Bilecik kesiminde yer alan 5 bin 587 metrelik T26 Tünelimiz, hattın en kritik noktalarından biridir. Çünkü, T26 Tüneli'nin tamamlanıp buranın hızlı tren hattına bağlanmasıyla; mevcutta kullanılan 9,1 kilometrelik konvansiyonel hat yerine 8 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı kullanılmaya başlayacaktır. Böylece bu kesimde trenlerimiz saatte 55 km yerine 250 km hızla kesintisiz seyredebilecek, 20 dakikada geçilen bölüm 9 dakikaya inecek, tek hat nedeniyle oluşan tren buluşma gecikmeleri de tamamen ortadan kalkacaktır."

T26 TÜNELİ İÇİN HEDEF 2027

Uraloğlu, çalışmalardaki son durumu da özetleyerek "Tünelin güvenlik tünelleri ve aç-kapa imalatları dahil geçen senenin sonu itibarıyla tamamlanmıştı. Yani tünellerimizin kazı çalışmaları, destekleme çalışmalarını bitirdik ve tünelleri bu anlamda açmış olduk. Üstyapı elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. Planlamalarımıza göre üstyapı imalatlarını 2026 yılı üçüncü çeyreğinde, elektrifikasyon ve sinyalizasyon imalatlarını da 2026'nın sonunda ve 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Tabii buranın tamamının hizmete alınmasını da bu tamamlamadan hemen aylar içerisinde, yani 2027'nin ortalarına gelmeden bu hattı T26 ve bağlantılarıyla beraber açmayı hedefledik." dedi.

SAPANCA-GEYVE ARASINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Söz konusu güzergahın devamındaki Sapanca - Geyve arasındaki 12 kilometrelik güzergahta da altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"O kesimdeki işin fiziksel ilerlemesi yüzde 65'ler seviyesindedir. Çalışmalarımıza da 2028 yılının inşallah ilk yarısında, eğer tünellerde bir aksama yaşamasak ilk çeyreğinde orayı da bitirerek hizmete açmayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi' vizyonuna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yapımları devam eden ve hayata geçireceğimiz yeni projelerle ülkemizi daha hızlı, daha güvenli ve daha modern bir demiryolu ağıyla buluşturacağız. Hem T26 hem de Sapanca bölgesindeki yaptığımız çalışmaları bitirdiğimizde, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süremizi de yarım saat kısaltmış olacağız."

Sapanca-Doğançay Ripajı ile Bilecik T26 tüneli tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında 4 saat 7 dakika süren seyahatin 3 saat 37 dakikaya düşmesi hedefleniyor.