Ankara Kahramankazan yolu kavşakları hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'daki altyapı yatırımlarının katlanarak artacağını belirterek, "Birçok metroyu açtık. Sincan-AKM Garı açtık. 2024 yılı yatırım programına Kızılay-Esenboğa- Hattını aldık. Kısa zamanda ihalesini yapacağız" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, Ankara Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik, İmrendi kavşakları açılış töreninde konuştu. Bugüne kadar hükümet olarak ulaşım ve haberleşme ağına 250 milyar dolarlık bir yatırım yaptıklarını anlatan Uraloğlu, "Bundan sonraki dönemde de 197 milyar dolarlık daha yatırım yapmayı planladık" dedi.Bölünmüş yollarla ulaşılan il sayısının bugün 77'ye çıkarıldığının altını çizen Uraloğlu, "Kahramankazan'da bulunuyoruz. Önemli bir otoyolun geçtiği güzergâhtayız. Bin 700 kilometre olan otoyol uzunluğumuza tam 3 bin 726 kilometre yol ekledik. Geçit vermeyen dağları, tünellerle, vadilerle, köprülerle açtık. Akıllı ulaşım sistemleriyle Ankara-Niğde Otoyolunu bitirerek trafiğe açtık. Bu sadece Ankara-Niğde Otoyolu değildir. Kapıkuleden başlayıp Şanlıurfa'ya kadar giden otoyolun önemli bir bölümüdür. Biz burayı bitirerek trafiğe açtık" ifadelerini kullandı.Uraloğlu, Ankara'daki metro yapımı çalışmalarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ankara'ya hizmetlerimize bir bir devam edeceğiz. Birçok metroyu açtık. Sincan-AKM Garı açtık. 2024 yılı yatırım programına Kızılay-Esenboğa-Hattının yatırım programına aldık. Onu da planlıyoruz. Kısa zamanda ihalesini yapacağız."