Ankara-Niğde Otoyolu’na uluslararası finansman ödülü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu'nun (IRF), her yıl düzenlediği 'IRF Global Başarı Ödülleri' kapsamında Ankara-Niğde Otoyolu'nun ödüle layık görüldüğünü bildirdi. Bakan Uraloğlu, otoyolu 16 Aralık 2020 yılında hizmete açtıklarını hatırlatarak "5. yıl dönümünü kutlayan otoyolumuz, 6 kıtadan üyesi bulunan IRF tarafından "Proje Finansmanı ve Ekonomisi'' kategorisinde ödüle layık görüldü." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, ödülün , ABD'nin California eyaletindeki Long Beach şehrinde 11 Aralık 2025 tarihinde takdim edildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Ankara-Niğde Otoyolu'muz proje yönetimi, finansal modelleme, kalite, güvenlik ve sürdürülebilir altyapı yaklaşımı gibi kriterlerdeki başarısıyla ödülü aldı."

"5 YILDA ZAMANDAN VE AKARYAKITTAN 30 MİLYAR LİRA TASARRUF ETTİK"

Bakan Uraloğlu, otoyolu 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Otoyolumuz, Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan TEM Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım sağlıyor. Otoyolun hizmete açılması ile Ankara-Niğde arası seyahat süresi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indi. 5 yılda zamandan 21,5 milyar lira, akaryakıttan 8,5 milyar lira olmak üzere toplam 30 milyar lira tasarruf ettik, bu süre zarfında 510 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçtik." dedi.

"PROJELERİMİZ 2019 YILINDAN BERİ IRF TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLİYOR"

Bakan Uraloğlu, hayata geçirdikleri başka projelerin de daha önce IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü hatırlatarak şöyle devam etti:

"Projelerimiz 2019 yılından beri IRF tarafından ödüllendiriliyor. 2019 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 'Dizayn' kategorisinde; 2021 yılında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 'Proje Finansmanı ve Ekonomi' kategorisinde; 2022 yılında yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde; 2023 yılında Zigana Tüneli 'Yapım Metodolojisi', Eğiste Hadimi Viyadüğü ise 'Kalite Yönetimi' kategorisinde birinciliğe layık görülmüştü. Geçen yıl ise Kömürhan Köprüsü 'Yapım Metodolojisi' kategorisinde ödül almıştı."