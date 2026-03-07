Ankara ve Samsun’daki 5 taşınmaz satılacak

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.03.2026 14:31

Özelleştirme İdaresi Ankara ve Samsun'daki 5 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara ve Samsun'daki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Gölbaşı'ndaki 4, Samsun Çarşamba'daki 1 taşınmazın satışı yapılacak.

İhaleler için son teklif verme tarihi 7 Nisan olarak belirlendi.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahipleri, ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilecek.

