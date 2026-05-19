Ankara’da banliyö ve bölgesel tren seferlerinde düzenleme

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ankara'daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle Havadurağı-Yıldırım durakları güzergahında altyapı çalışması yapılacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır. Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır. Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir. Yolcularımızın seyahatlerini buna göre planlamalarını önemle rica eder, iyi yolculuklar dileriz."

