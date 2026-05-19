Ankara'da banliyö ve bölgesel tren seferlerinde düzenleme
Giriş Tarihi: 19.05.2026 12:36

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs ve 27 Mayıs günlerinde 10.00-16.00 saatlerinde banliyö ve bölgesel tren seferlerinin bazı duraklarda hizmet vermeyeceğini bildirdi.

AA
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ankara'daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle Havadurağı-Yıldırım durakları güzergahında altyapı çalışması yapılacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır. Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır. Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir. Yolcularımızın seyahatlerini buna göre planlamalarını önemle rica eder, iyi yolculuklar dileriz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ANKARA #POLATLI #TCDD

