Ankara’da hazine arazisi akaryakıt şirketine satıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'nın Kalecik ilçesindeki bir taşınmazın satışına onay verdi.

Karara ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

113 BİN METREKARELİK ARAZİ SATILDI

Yayımlanan karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Kalecik ilçesi Halitcevriaslangil Mahallesi'ndeki 113 bin 940,59 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın satışı onaylandı.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN ŞİRKETE DEVREDİLECEK

Söz konusu taşınmaz, düzenlenen ihale kapsamında 6 milyon lira ile en yüksek teklifi sunan Zen Petrol Turizm Taşımacılık Tarım Sanayi Ticaret AŞ'ye verildi.

