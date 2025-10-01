Ankara’dan Samsun’a demir ağlar örülüyor! Delice-Çorum Etabı’nda kazı çalışmaları yüzde 30 ilerledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin Delice-Çorum etabında yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin 120 kilometrelik kısmını oluşturan Delice-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdik. Yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Çorum'a ilk kez demiryolu bağlantısı sağlanacak."

SAHADA 2 BİN 500 PERSONEL ÇALIŞIYOR

14 Haziran'da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede çalışmaların 7/24 kesintisiz devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Sahada 2 bin 500'e yakın personelimiz ve yaklaşık bin iş makinemiz görev yapıyor. 32 yarma imalatında, 3 köprü, 5 tünel ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmalarında yüzde 30 ilerleme sağladık." dedi.

YOLCULUK SÜRELERİ YARIYA DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini hem de lojistik kapasitesinin artacağını belirten Uraloğlu, Ankara–Çorum arası yolculuk süresinin de 3 saatten 1 saat 15 dakikaya, Ankara–Samsun arası yolculuk süresi ise 6 saatten 2 saat 20 dakikaya düşeceğini belirtti. Uraloğlu ayrıca hattın tamamlanmasıyla yılda 14 milyon ton yük ve 12 milyon yolcu taşıma kapasitesine ulaşacağını bildirdi.

ULUSLARARASI LOJİSTİĞE STRATEJİK KATKI

Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz'i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Bu proje ile Samsun Limanı'nı Orta Koridor'a bağlıyoruz. Karadeniz'in uluslararası ticaret ağlarına entegrasyonu güçlenecek. İleride hayata geçirilecek Samsun–Ordu–Giresun–Trabzon–Rize–Artvin-Sarp Demiryolu hattı ile birleştiğinde Türkiye'nin kuzey-güney ve doğu-batı koridorlarını birbirine bağlayan stratejik bir lojistik hat ortaya çıkacak." dedi.

Bakan Uraloğlu, projenin hem ekonomik canlılık hem de bölgesel kalkınma sağlayacağını ifade ederek çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.