Ankara’ya dev metro hattı geliyor! Bakan Uraloğlu Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için tarih verdi

"İHALE SONRASI ŞANTİYE KURULUM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Uraloğlu açıklamasında şu sözleri kullandı:

"YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapım ihalesini 30 Haziran'da gerçekleştiriyoruz. 36 kilometre uzunluğunda projelendirdiğimiz bu hatla; hızlı treni, şehir içi ulaşımı ve Esenboğa Havalimanı'nı birbirine bağlayarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız. İhale sürecinin ardından yer teslimini yaparak şantiye kurulum çalışmalarına başlayacağız."

