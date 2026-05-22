Haberler Ekonomi Haberleri Ankara’ya dev metro hattı geliyor! Bakan Uraloğlu Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için tarih verdi
Giriş Tarihi: 22.05.2026 13:10 Son Güncelleme: 22.05.2026 13:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yapılacak YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, metro projesinin yapım ihalesinin 30 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

AA Ekonomi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara'daki YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapım ihalesini 30 Haziran'da gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu, ihale sürecinin ardından yer teslimi yapılarak şantiye çalışmalarına başlanacağını belirtti.

"İHALE SONRASI ŞANTİYE KURULUM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Uraloğlu açıklamasında şu sözleri kullandı:

"YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapım ihalesini 30 Haziran'da gerçekleştiriyoruz. 36 kilometre uzunluğunda projelendirdiğimiz bu hatla; hızlı treni, şehir içi ulaşımı ve Esenboğa Havalimanı'nı birbirine bağlayarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız. İhale sürecinin ardından yer teslimini yaparak şantiye kurulum çalışmalarına başlayacağız."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
