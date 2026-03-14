Ankara’ya dev metro hattı geliyor! Bakan Uraloğlu Esenboğa ve Sincan için tarih verdi

ESENBOĞA METRO HATTI 5 YILDA TAMAMLANACAK

Bakan Uraloğlu, Ankara'da yapılması planlanan 36 kilometrelik Esenboğa Havalimanı Metro Hattı hakkında bilgi verdi. Hattın YHT Gar'dan başlayarak Esenboğa Havalimanı'na ve üniversite bölgesine kadar uzanacağını belirten Uraloğlu, projenin başkent ulaşımı açısından önemli bir yatırım olacağını ifade etti.

Uraloğlu, hattın modern bir ulaşım sistemi olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da YHT Gar'dan Esenboğa'ya, üniversite alanına kadar gidecek olan bir hat olacak. Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olmuş olacak. Bunu da yaklaşık 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörüyoruz."

ANKARA'YA 16 MİLYAR LİRALIK METRO YATIRIMI

Bakan Uraloğlu, Ankara'da bugüne kadar yapılan metro yatırımlarına da değindi. Uraloğlu, bakanlık tarafından yapılan metro yatırımlarının maliyetine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ankara'ya yaptığımız metro ve raylı sistem yatırımlarının toplamı yaklaşık 16 milyar lira. Bu yatırımları tamamlayıp belediyeye teslim ettik. Belediyeden ise 5 milyar lira civarında ödeme aldık."

Bu modelde faiz uygulanmadığını belirten Uraloğlu, belediyelerin bu nedenle bakanlığın projeyi üstlenmesini tercih edebildiğini ifade etti.

"Enflasyona karşı para korunmuyor, faiz işletilmiyor. Dolayısıyla belediyeler bazen yarısı kadar ödeme yaptıkları için bu yatırımların bakanlık tarafından yapılmasını tercih edebiliyor."

"ANKARA'DA TRAFİK ARTIK YER ALTINDAN ÇÖZÜLMELİ"

Ankara'daki trafik sorununa da değinen Uraloğlu, büyük şehirlerde ulaşım problemlerinin artık yüzeyde yapılan yollarla çözülmesinin zorlaştığını söyledi.

"Ankara'da bugün ulaşım problemlerini yüzeyden çözmek, tıpkı İstanbul'da olduğu gibi giderek zorlaşıyor. Artık daha fazla yer altına inmemiz ve raylı sistemleri artırmamız gerekiyor."

Türkiye'de araç sahipliğinin son yıllarda çok hızlı arttığını belirten Uraloğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"2002'den bu yana araç sahipliği ve hareketlilik 4 kat arttı. Nüfus bu kadar artmadı ama hareketlilik ciddi şekilde yükseldi. Dolayısıyla yeni yollar, alternatif ulaşım çözümleri geliştirmemiz gerekiyor."

KARAYOLU YATIRIMLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Karayolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, son yıllarda ulaştırma altyapısında önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Buna göre Türkiye'de:

• Bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 101 kilometreden 30 bin 49 kilometreye çıktı.

• Otoyol uzunluğu ise 3 bin 796 kilometreye ulaştı.

Uraloğlu, hem karayolu hem de raylı sistem yatırımlarının artarak devam edeceğini belirterek, Ankara'da özellikle metro projelerinin önümüzdeki yıllarda ulaşımın ana omurgasını oluşturacağını söyledi.