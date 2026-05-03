Annelere 15 milyarlık hediye

10 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan anneler günü için çarşı pazarda hareketlilik başladı. Bu özel günde annelerini mutlu etmek isteyen pek çok kişi hediye alışverişine başladı. Mağazaların yanı sıra online satış kanalları da yoğun olarak annelere yönelik kampanyaları devreye alarak tüm dünyada kutlanan bu özel günde satışlarını artırmak için kolları sıvamış durumda. Mücevherden cep telefonuna, kıyafetten küçük ev aletlerine kadar pek çok marka annelerini mutlu etmek için hediye arayışında olanlara geniş bir seçenek sunuyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Bu yıl anneler günü haftasında hediyelik kategorilerinde kartlı harcamada bir önceki haftaya göre 6 milyarlık bir artışla 150 milyar liralık bir ciro olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi. Online siteler ve nakit alışveriş de hesaba katıldığında bu yıl toplam büyüklüğün 15 milyar lira civarında olması bekleniyor.

YÜZDE 100 ARTIŞ BEKLENİYOR

BMD Başkanı Öncel, "Hediyelik için online alışverişi tercih edenler siparişlerini vermeye başladı. Fiziki mağazalarda ise alışverişin büyük bölümünün 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşmesini bekliyoruz. Mücevher, takı ve kozmetik ürünlerinin adet satışlarında yüzde 100, giyim, aksesuvar ve küçük ev aletlerinde ise yüzde 25-30 civarında bir artış olacağını öngörüyoruz" dedi. Öncel, "Dini bayramlar ve özel günler için hediyelik alışverişi belli kategorilere kısmen de olsa nefes alma imkânı sağlıyor. Anneler günü en çok hediyelik alışverişin yapıldığı özel günler arasında ilk sırada yer alıyor. Bu günde hediyelik olarak çiçeğin yanı sıra en çok mücevher, takı, kozmetik, giyim, elektronik eşya ve küçük ev aletleri tercih ediliyor" diye konuştu. Merkez Bankası verilerine baktıklarında 2025'in anneler günü haftasında giyim aksesuvar, beyaz eşya, elektrik elektronik, mücevher, mobilya ev tekstili, sağlık-kozmetik ve yemek kategorilerindeki kartlı harcamada yaklaşık 4.7 milyar liralık bir artış görüldüğünü anlatan Öncel, şunları kaydetti: "Bu ürün gruplarında anneler gününden önceki hafta 114.5 milyar lira olan kartlı harcama tutarı anneler günü haftasında 119.2 milyar liraya ulaşmıştı. Bu yıl anneler günü haftasında hediyelik kategorilerinde kartlı harcamada bir önceki haftaya göre 6 milyarlık bir artışla 150 milyar liralık bir ciro olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

GİYİM İLK SIRADA

Tercih edilen kategorilerde giyim ilk sırada gelirken onu ayakkabı-çanta, çiçek-çikolata ve takı-aksesuvar grupları izliyor. Çiçeğin diğer kategorilerdeki alışverişlerin yanında tamamlayıcı ürün olarak konumlandırıldığı ve birlikte satın alındığı görülüyor. Tahtını hiçbir ürün grubuna kaptırmayan giyim kategorisine yönelik AVM'ler ve cadde mağazalarında bu hafta sonu itibarıyla ciddi bir yoğunluk yaşanmaya başladı.

KÜÇÜK EV ALETLERİ GÖZDE

Annelerinin hayatını kolaylaştırmak ve onların yüzünü güldürmek isteyen vatandaşlar online satış kanallarının yanı sıra mağazalarda da elektrikli ev aletlerine büyük ilgi gösteriyor. Bu kategoride Türk kahvesi makinesi liderliğini sürdürürken çay makinesi ise ikinci sırada yer alıyor. Ev elektroniğinde ise robot ve dikey süpürgeler liste başına yerleşiyor. Bunun yanı sıra kazanlı ütü, airfrayer, tost makineleri bu kategorinin en gözde seçenekleri olarak öne çıkıyor. Öte yandan annelerinin eskiyen telefonlarını değiştirmek isteyen kişiler de akıllı telefon seçeneklerine yöneliyorlar.

MUTFAK EŞYASI VAZGEÇİLMEZ

Öne çıkan diğer seçeneklerin yanı sıra züccaciye de tahtını koruyan kategoriler arasında. Bu kategoride yemek ve kahvaltı takımlarıyla tencere ve tava ürünleri öne çıkarten, fincan takımları da gözde ürün grupları arasında.