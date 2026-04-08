Anneleri yakından ilgilendiren haber! Doğum izni düzenlemesinin detayları belli oldu

"TÜM KADIN ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK"

Usta, Söz konusu düzenlemenin özel ve kamu fark etmeksizin çalışan tüm kadınları kapsayacağını şu sözlerle açıkladı:

"Bu sadece devlet memurları için değil. Hem özel sektör için, hem polisimiz hem askerimiz için bütün kadınlar için aynı hakları getirmiş bulunuyoruz. Yani çalışma kanununda önemli bir düzenleme yaptık. Bu haktan herkesin yararlanmasını çok önemsiyoruz."

"HAK KAYBINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Usta, hak kaybının önüne geçeceklerini ifade ederek, "Tabii ki önemli bir mevzumuz da şu; arada bir hak kaybının olmaması. Şu anda 16 haftasını doldurmuş, 24 haftasını doldurmamış annelerimiz için ek madde getirdik. Geçici bir madde getirdik, kapsamını genişlettik. Böylece 16 haftasını doldurmuş olsa da 24 haftasını kullanabileceği ek 8 haftayı tamamlamış olduk. İnşallah bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştıracağız ve hemen yürürlüğe girecek inşallah" diye konuştu.

"MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM GEREKİYOR"

Söz konusu düzenlemenin doğum teşvikini destekleyecek bir adım olduğunu vurgulayan Usta, "Doğurganlık hızı maalesef düşüyor. Tek başına bu düzenleme yeterli değil ama bu, annenin bebeği doğduktan sonra "Kime bırakacağım, ne yapacağım?" diye zorlanmaması için getirdiğimiz bir düzenleme. Doğum açısından da teşviklerimizi daha da destekleyecek bir adım olarak görüyoruz. Tabii ki multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.