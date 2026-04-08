Anneleri yakından ilgilendiren haber! Doğum izni düzenlemesinin detayları belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını içeren 29 maddelik teklif, komisyon aşamasında son bir değişiklikle güncellendi.
"DOĞUM İZNİNİ 24 HAFTAYA ÇIKARDIK"
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, katıldığı bir canlı yayında yeni düzenlemeye ilişkin soruları yanıtladı. Usta, doğum izninin 24 haftaya çıkarıldığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Kadınların özellikle çok ilgiyle beklediği bir konu. Bizim 16 haftalık bir doğum iznimiz vardı. 8 haftası doğum öncesi, 8 haftası doğum sonrası kullanılmak üzereydi. Biz bu doğum izinlerini 24 haftaya çıkardık. Neden 24 hafta derseniz, 6 ay. 6 ay, bir bebeğin annesini emdiği ve ek gıdaya başlamadığı süredir. Biz o 6 ayı annelerimizin rahatça kullanabilmesi için 24 haftaya çıkardık."
"NÜFUSUN GENÇLEŞMESİ VE ARTMASI İÇİN BU GEREKİYOR"
Doğurganlık hızının düştüğüne dikkat çeken Usta, "Doğum öncesinde de eğer kişi kendisi arzu ediyorsa son 2 haftasına kadar çalışabilir. Doğum öncesi izinlerinin tamamını doğum sonrasına aktarabiliyorlar. Bu esnekliği de sağladık. Bence çok kıymetli ve önemli bir mesele. Çünkü Türkiye'de doğum hızımızın ve doğum oranlarının düştüğünü hepimiz biliyoruz. Yaşlanan bir nüfusuz. Nüfusun gençleşmesi ve artması için bu gerekiyor" dedi.
"TÜM KADIN ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK"
Usta, Söz konusu düzenlemenin özel ve kamu fark etmeksizin çalışan tüm kadınları kapsayacağını şu sözlerle açıkladı:
"Bu sadece devlet memurları için değil. Hem özel sektör için, hem polisimiz hem askerimiz için bütün kadınlar için aynı hakları getirmiş bulunuyoruz. Yani çalışma kanununda önemli bir düzenleme yaptık. Bu haktan herkesin yararlanmasını çok önemsiyoruz."
"HAK KAYBINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Usta, hak kaybının önüne geçeceklerini ifade ederek, "Tabii ki önemli bir mevzumuz da şu; arada bir hak kaybının olmaması. Şu anda 16 haftasını doldurmuş, 24 haftasını doldurmamış annelerimiz için ek madde getirdik. Geçici bir madde getirdik, kapsamını genişlettik. Böylece 16 haftasını doldurmuş olsa da 24 haftasını kullanabileceği ek 8 haftayı tamamlamış olduk. İnşallah bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştıracağız ve hemen yürürlüğe girecek inşallah" diye konuştu.
"MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM GEREKİYOR"
Söz konusu düzenlemenin doğum teşvikini destekleyecek bir adım olduğunu vurgulayan Usta, "Doğurganlık hızı maalesef düşüyor. Tek başına bu düzenleme yeterli değil ama bu, annenin bebeği doğduktan sonra "Kime bırakacağım, ne yapacağım?" diye zorlanmaması için getirdiğimiz bir düzenleme. Doğum açısından da teşviklerimizi daha da destekleyecek bir adım olarak görüyoruz. Tabii ki multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
"BABALARA DOĞUM İZNİ"
Babalar için de doğum izin sürelerinde bir artışa gittilerini kaydeden Usta, "Biz babalara da doğum iznini 5 günden 10 güne çıkardık. İkinci bir düzenlememiz ise koruyucu aile olup çocuk evlat edinenlere hem anneye hem babaya 10'ar gün izin hakkı vermek. Kadın istihdamını etkileyebilir; özellikle özel sektörde bunu daha net görebiliriz. Bizim ayrımcılığa karşı yasalarımız var. Doğum iznini kullanmaya müsaade etmeyen yerlere izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
KADIN İSTİHDAMINI NASIL ETKİLER?
Kadın istihdamını olumlu yönde etkileyeceğini işaret eden Usta, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kadın istihdamı için engel gören anlayışa müsaade etmeyeceğiz. Anneler, kadınlar aynı anda birçok işi yapabiliyor. Biz bunun istihdamda engel değil, teşvik edici bir unsur olabileceğini düşünüyoruz. Kadınlar daha mutlu ve huzurlu olacak. 6 ayı tamamlamış, bebeği ek gıdaya geçmiş bir annenin de istihdama pozitif katkı sağlayacağını düşünüyoruz."