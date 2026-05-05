Haberler Ekonomi Haberleri Anneleri yakından ilgilendiriyor! 8 hafta ilave doğum izni başvuruları sürüyor
Giriş Tarihi: 5.05.2026 16:07 Son Güncelleme: 5.05.2026 16:08

Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasına ve 8 haftalık ilave izne ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yasanın yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tek başvuru şartı, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneler, herhangi bir rapora gerek olmaksızın bu kanuni haktan yararlanabiliyor. Tek başvuru yolu, anneler, bebeklerinin kimlik fotokopileri ve ilave izin talep ettiklerine ilişkin bir dilekçeyi çalıştıkları kuruma teslim ediyor. Yeni düzenlemeden yararlanmak için, 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmayı unutmayın."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
