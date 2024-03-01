Antalya Şehir Hastanesi yarın açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açılışını gerçekleştireceği Antalya Şehir Hastanesi Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metrekarelik arazi üzerine yapıldı.

Toplam bin 100 yatak kapasiteli hastanenin oturum alanının ise 43 bin 783 metrekare. 155 yatak genel, 92 yatak çocuk, 91 yatak ortopedi/nöroloji, 100 yatak kadın doğum, 100 yatak KVC, 100 yatak onkoloji, 30 yatak FTR ve 20 yatak psikiyatri olmak üzere 688 akut yatak sayısı. Yoğun bakım 246 (yenidoğan ve yetişkin yoğun bakım toplam), diyaliz 20, iyotlu tedavi 8, palyatif 48, yanık klinik 10, enfeksiyon hastalıkları 18, mahkum 10 ile birlikte toplam yatak kapasitesi 1048 olarak planlanıyor. Hastanede 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu, 2 LINAC cihazı, 13 röntgen cihazı, 3 MR, 3 BT, 3 Anjio, 1 PET-CT, 2 SPECT-CT ile hizmet vermesi planlanmıştır. 43 bin 783 metrekarelik oturma alanı olan hastane binası, medikal alanı 201 bin 820 metrekare, acil servis alanı 10 bin 900 metrekare planlanmış olup, 52 bin 320 metrekare açık otopark alanı, 30 bin 380 metrekare kapalı otopark alanıyla birlikte toplam 282 bin 357 metrekarelik kapalı alana sahip olacaktır. 2 bin 38 adet açık ve 891 adet kapalı, toplam 2 bin 929 araçlık, 82 bin 700 metrekarelik otopark yer aldı.

BİR HAYAL DAHA GERÇEK OLDU

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Evren Ekingen ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun, hastanede son incelemeleri yaparak "Antalya'ya hayırlı olsun" dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçesine kazandırılan ve açılış için gün sayan sağlık yatırımı ile ilgili duygu ve düşüncelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tütüncü, "285.000 m2 kapalı alana sahip 1.100 Yataklı Şehir Hastanemiz artık açılışa günler sayıyor. Antalya Şehir Hastanesi, Kepez'in Sağlık Kenti olma hedefine en büyük katkıyı sunacak. Bir hayalimiz daha gerçek oluyor. Antalya'ya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

DEPREME DAYANIKLI BÖLGE HASTANESİ

Hastane, turizm kentinin yanı sıra Isparta ve Burdur'dan da hasta kabul ederek bölge hastanesi olarak hizmet verecek. Son teknolojik cihazlarla verilen hizmet nedeniyle hastane sağlık turizmine de hizmet verecek. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası önemi bir kez daha anlaşılan sismik izolatörler, hastane inşasında kullanıldı. Temel ve bina arasına kolonlar üzerine yerleştirilen 718 izolatör sayesinde bina büyük depremlerde dahi en az hasarla sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Hastane temelinde bırakılan boşluklar sayesinde izolatörler deprem anında binayı dört yana 32'şer santim hareket ettirebilecek. Esneme sayesinde binanın hasar riski en aza indirilmiş olacak.

BAĞLANTI YOLLARINI TÜTÜNCÜ AÇTI

Antalya Şehir Hastanesi'nin 7 bağlantı yolarını şu an Kepez Belediye Başkanı olan ve Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hakan tütüncü açtı. Bu yolu açmanı kendi görevi olmadığın belirten Tütüncü, "Antalya'mız için canımız feda. Biz bu kent, bu ülke için 24 saat çalışıyoruz, bundan sonrada canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.