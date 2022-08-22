Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Antalya'da pamuk hasadı başladı
Giriş Tarihi: 22.8.2022 15:16

Antalya'da pamuk hasadı başladı

AA
Antalya’da pamuk hasadı başladı

Tarımda önemli bir potansiyele sahip Antalya'da pamuk hasadı başladı. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, "Yaklaşık 60 bin dönüm pamuk ekiminden bu yıl önemli bir rekolte artışı bekliyoruz" dedi.

"Yaklaşık 60 bin dönüm pamuk ekiminden bu yıl önemli bir rekolte artışı bekliyoruz"

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, yılın ilk kütlü pamuk alımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kentte hasat hareketliliğinin başladığını aktaran Yavuz, Birlik olarak kooperatife üye olan olmayan tüm üreticileri, emeklerinin karşılığını almaları için her alanda desteklediklerini bildirdi.

Tarımın güçlü çiftçilerle büyüdüğüne işaret eden Yavuz, "İlimizde pamuk ekim alanı bu yıl arttı. Yaklaşık 60 bin dönüm pamuk ekiminden bu yıl önemli bir rekolte artışı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yavuz, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.

Serik ilçesinde pamuk üreticisi Osman Şirin de topladığı ilk pamukları, Serik Kooperatifine teslim ederek sezonu açtı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da pamuk hasadı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA