Antalya’dan Ostrava’ya direkt uçuş başladı

SunExpress, Antalya'dan Çekya'nın Ostrava kentine tarifeli seferlerini başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, bugün gerçekleştirilen ilk seferle birlikte Antalya'dan Ostrava kentindeki Leos Janacek Havalimanı'na direkt uçuş dönemi başladı.

HAFTADA İKİ GÜN YAPILACAK

Yeni hat kapsamında uçuşlar ekim ayı sonuna kadar:

Çarşamba

Cumartesi

günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek.

"DAHA KONFORLU VE HIZLI ULAŞIM"

Açıklamada, direkt uçuş sayesinde yolcuların aktarmasız seyahat ederek hem zaman tasarrufu sağlayacağı hem de daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacağı belirtildi.

PRAG SEFERLERİ DE SÜRÜYOR

SunExpress, Ostrava hattının yanı sıra Antalya ve İzmir çıkışlı olarak Prag seferlerini de sürdürüyor.

Buna göre şirket:

Antalya-Prag hattında haftanın her günü,

İzmir-Prag hattında ise haftada 2 kez

uçuş gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE-ÇEKYA HAVA BAĞLANTISI GÜÇLENİYOR

Türk Hava Yolları ile Lufthansa ortak kuruluşu olan SunExpress'in yeni Ostrava hattıyla birlikte Türkiye ile Çekya arasındaki hava ulaşım ağının daha da güçlenmesi hedefleniyor.

