Antalya’ya gelen turist sayısı 16 milyonu aştı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'ya gelen turistlerin sayısının dün itibarıyla 16 milyon 200 bine ulaştığını belirterek, pazar çeşitliliğinin önemli olduğunu söyledi. Antalya'ya direkt uçuş sayısının artmasıyla hem kentin hem de Türkiye'nin turizminin büyüdüğüne dikkati çeken Kavaloğlu, "Pazar çeşitliliği çok önemli. Rusya, Almanya ve İngiltere, ilk üç sırada yer alıyor. Antalya, 17-18 milyon bandında gidip geliyor ancak Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bitmesi durumunda bu rakam 21-22 milyona kadar ulaşabilir" diye konuştu. Turizm sektörüne verilecek desteklerin önemine işaret eden Kavaloğlu, turizmin milli bir sektör olduğunu söyledi. Sektöre ilave vergi yükünün olmamasının, kış dönemi için teşvikler verilmesinin önemli olacağını vurgulayan Kavaloğlu, Ukrayna, Suudi Arabistan, Litvanya ve Estonya'nın artış gösteren pazarlar olduğunu kaydetti.