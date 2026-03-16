Ar-Ge ihracatı 113 milyon euro

Mercedes-Benz Türk'ün 2025'te kamyon ihracatı 676 milyon euro, otobüs ihracatı 759 milyon euro, Ar-Ge ve diger alanlardaki hizmet ihracatı ise 113 milyon euro olarak gerçeklesti. 2025'te Hosdere Otobüs Fabrikası 4 bin 460 adet üretim ile tarihinin en yüksek üretim seviyesine ulastı. Aynı yıl 3 bin 855 otobüs ihracatı gerçeklestirdi. Aksaray Kamyon Fabrikası ise 18 bin 943 kamyon üretip, 7 bin 107 kamyon ihraç etti. Mercedes-Benz Türk Icra Kurulu Baskanı Süer Sülün, "Mercedes-Benz Türk, Daimler Truck ve Daimler Buses için önemli bir mühendislik ve hizmet merkezi konumunda. 2025'te 29 farklı is kapsamındaki hizmet ihracatımızla bugün beyaz yaka çalısanlarımızın yaklasık yüzde 46'sı global hizmetlerde görev alıyor" dedi.

