Giriş Tarihi: 9.12.2025 16:41 Son Güncelleme: 9.12.2025 16:42

Araba fiyatlarını düşürecek hamle! İki otomobil devi, ucuz araba için ele ele verdi

İki otomobil devi, Çinli markalara karşı rekabeti artırmak için harekete geçti. ABD'li ve Fransız otomobil üreticileri, uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretme kararı aldı.

ABD'li otomotiv şirketi Ford ile Fransız otomobil üreticisi Renault'nun, Avrupa'daki müşterileri için uygun fiyatlı iki farklı elektrikli otomobil modeli üretmek üzere bir ortaklık anlaşması imzaladı.

BİNEK VE TİCARİ ARAÇLARDA UYGUN FİYATLAR

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Ford ve Renault, Avrupa binek ve ticari araçlar pazarı için iki uygun fiyatlı elektrikli otomobille başlayan stratejik bir ortaklık kurdu.

ÜRETİM MERKEZİ VE TARİH BELLİ OLDU

Bu kapsamda, Ford tarafından tasarlanan ve Renault ile işbirliği içinde geliştirilen iki elektrikli Ford otomobil modeli, Fransa'nın kuzeyindeki Douai'de üretilecek.

İki araç modelinden ilkinin 2028'in başlarında satışa sunulması bekleniyor. İki yeni elektrikli otomobil, Ford'un Avrupa'daki kapsamlı yeni ürün atağının ilk adımı olacak.

Elektrikli araçlar alanındaki ortaklık anlaşmasına ek olarak, Ford ve Renault, Avrupa'da hafif ticari araçlar alanında işbirliği için bir niyet mektubu imzaladı. Buna göre, her iki markanın hafif ticari araçlarının geliştirilmesi ve ortak üretimi için iş birliği olanakları araştırılacak.

