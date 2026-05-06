Araç eksper raporunda sahtecilik sona eriyor

Araç alım-satımı sırasında vatandaşların sıklıkla başvurdukları araç eksperleri kayıt altına alınıyor. Ticaret Bakanlığı, hazırladığı düzenleme ile ekspertiz hizmetlerini ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuştururken, bakanlık bünyesinde "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" kurulacak ve ekspertiz raporlarının tamamının dijital ortamda, şeffaf ve izlenebilir olması sağlanacak. Raporlar üzerinde sonradan değişiklik yapılmasını engelleyen bu sistemle sahte rapor riski ortadan kaldırılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ile hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği anlatıldı. Bu kapsamda, motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerinde kalite, şeffaflık ve güvenilirliğin artırılması, ekspertiz sektöründe haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı" çalışmaları tamamlanarak kamu kurum ve kuruluşları ile sektör paydaşlarının görüşüne açıldı. Yeni düzenleme ile, ekspertiz hizmetleri ilk kez kapsamlı bir yasal çerçeveye kavuşturulacak.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmeti veren işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yetki belgesi alması zorunlu hale gelecek. Ekspertizlerin mesleki yeterlilik belgesi olan teknik sorumlu istihdam etmeleri ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları gibi şartlar getirilecek.

TAŞIT EKSPERTİZ BİLGİ SİSTEMİ

Bugüne kadar ekspertiz raporlarının merkezi bir sistemden bağımsız ve uygulama birliği olmayan yöntemlerle düzenlenmesi, haksız ticari uygulamalar ve tüketici mağduriyetlerine sebep olabilmekteydi. Yeni düzenleme ile sektördeki sorunları gidermek amacıyla, Ticaret Bakanlığı bünyesinde "Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi" kurulacak ve ekspertiz raporlarının tamamının dijital ortamda, şeffaf ve izlenebilir olması sağlanacak. Raporlar üzerinde sonradan değişiklik yapılmasını engelleyen bu sistemle sahte rapor riski ortadan kaldırılacak.

Vatandaşlar, rapor üzerindeki karekod aracılığıyla belgenin doğruluğunu anında teyit edebilecek. Düzenleme ile işletmelerin hazırladıkları ekspertiz raporlarına ilişkin sorumlulukları da açıklığa kavuşturulacak. Buna göre, ekspertiz işletmeleri, rapordaki hata, eksiklik veya gizlenen kusurlar nedeniyle oluşacak değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak ve olabilecek mağduriyetler işletmelerin yaptırmak zorunda olduğu sigorta aracılığıyla tazmin edilebilecek. Vatandaşlar, 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz edebilecek; işletmeler itirazları 3 gün içinde sonuçlandıracak. ANKARA

ARAÇ BİLGİLERİNE ERİŞİM ARTIK ÜCRETLİ

Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin paylaşımı artık ücretli olacak. Araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin kişi ve kurumlarla paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliği'nce 2 lira işlem ücreti tahsil edilecek. Bu ücret her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak sorgulamalardan yıl içerisinde her bir araç başına bir sorgu için ücret alınmayacak. Kamu kurum ve idareleri, belediyeler katılım payından muaf.