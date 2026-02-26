Araç kiralamada yeni dönem: Kayıt dışılığın önüne geçilecek!

"GLOBALE AÇILMAMIZIN ÖNÜ DE AÇILACAK"

Hidayet Yıldırım, yönetmelik taslağının sağlayacağı faydalara ilişkin, "Bu değişiklikle, sektördeki suistimallerin önüne geçilecek. Merdiven altı diye tabir edilen, kayıt dışı ve suistimallerin önüne bu şekilde geçilecek. Bu standartlar geldiği zaman herkes bu işi de yapamayacak artık. Bu işi yapmak kolay olmayacak. Belirli kriterler gelecek. Bu kriterlerle birlikte sektörümüz daha da gelişecek ve daha yukarı taşınacak. Yönetmelikle birlikte ilk etapta yüzde 50 oranında sektörümüzde kayıt dışılığın da önüne geçilecek diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetki belgesi uygulamasının tüketici güvenirliğini de artıracağına işaret eden Yıldırım, yönetmelikle sektörde bir yer açılacağı zaman bir yetki belgesi alınacağını söyledi.

Yıldırım, yetki belgesinin Ticaret Bakanlığına bağlı olacağını ve caydırıcı cezaların bulunacağını anlatarak, "Bundan dolayı da mağduriyet konusunda durum azalacağı için tüketicide de müşterilerde de bir güven olacak." dedi.

Gelecek yeni yönetmelikle sektördeki sorunların büyük oranda önüne geçileceğini vurgulayan Yıldırım, "Böylelikle bizim (sektördeki şirketlerin) globale açılmamızın önü de açılacak. Çünkü haksız bir rekabet olmayacak. Biraz daha karlılığa koşulacak, daha sistemli, kendini daha da geliştiren bir yapı olacak. Bu da globale açılmanın önünü açacak diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.