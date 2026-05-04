Araç kiralamadan 27.9 milyarlık alım

2026'nın ilk çeyreğinde operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların payı yüzde 6.8 olarak gerçekleşti. Sektörün araç parkında yer alan benzinli araçların payında artış görüldü. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 64.8'lik bölümünü benzinli araçlar oluştururken, dizel araçların payı yüzde 21.6'ya geriledi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 13.6 seviyesinde gerçekleşti. Sektör, yılın ilk çeyrek sonu itibarıyla 27.9 milyar TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. Yılın ilk çey- reğinde operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 26 bin 700'ü buldu.

ARAÇ PARKI 229 BİN ADET

İlk çeyrek verilerini değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, "Sektörümüz, yılın ilk çeyreğinde operasyonel kiralamada yaklaşık 364 milyar TL, kısa dönem kiralamada ise yaklaşık 212 milyar TL seviyesinde toplam aktif büyüklüğe ulaştı" dedi.