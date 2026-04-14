Araç muayenede kanal dönemi bitiyor

Teknolojideki hızlı gelişim, araç muayene süreçlerini de kökten dönüştürüyor. Uzun yıllardır kullanılan kanal sistemleri yerini, akıllı kamera altyapıları ve yapay zekâ destekli temassız tarama teknolojilerine bırakmaya başlıyor. Aracın altı dahil olmak üzere birçok kontrol noktası, fiziksel müdahale gerekmeksizin kısa sürede analiz edilebiliyor. Bu dönüşüm yalnızca teknik bir yenilik değil; muayene sürelerini kısaltan, işlem akışını hızlandıran ve milyonlarca araç sahibi için daha pratik bir deneyim sunan yeni bir verimlilik standardı anlamına geliyor.

KAMERALAR ARACIN ALTINI GÖRÜYOR

Günümüzde geliştirilen şasi tarama cihazları, zemine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri aracılığıyla araç muayenelerinde kritik öneme sahip pek çok kusuru tespit edebiliyor. Bu teknoloji sayesinde aracın sistemin üzerinden geçmesiyle özellikle kanala inilerek tespit edilen;

• Motor, şanzıman, aks ve diferansiyeldeki yağ kaçakları,

• Şasi kırıkları ve teknik standartlara uymayan tamiratlar,

• Egzoz sistemindeki hasarlar,

• Araç altındaki metal aksamlarda oluşan korozyon (paslanma),

• Lastiklerdeki kesik, balon gibi yapısal bozukluklar ile dış yüzeydeki ölçü ve hasar durumları saniyeler içinde görüntülenerek kayıt altına alınabiliyor.

Geleneksel muayene sürecinde teknisyenin kanalda fiziksel olarak inceleme yapmasını gerektiren konuların büyük bölümünü kapsıyor.

TÜRKİYE'DE BEKLEME SORUNU KRONİK HALE GELDİ

Araç muayenesinde sürücüler açısından öne çıkan başlıklardan biri istasyonlardaki bekleme süreleri. Randevu sistemine rağmen sahada oluşan yoğunluk ve işlem süreçlerinde kullanılan mevcut altyapı, araç başına düşen süreyi uzatıyor.

Türkiye genelinde birçok istasyonda randevu saatinde gelen araç sahipleri uzun kuyruklarla karşılaşabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde randevu bulma süresi ve istasyonlardaki bekleme süreleri en sık dile getirilen sorunlar arasında yer alıyor.

Gelişen otomatik tarama sistemleri, bu sürece yönelik yeni bir uygulama alanı oluşturuyor. Kamera ve yapay zekâ destekli alt gövde taramasıyla araç kontrolleri daha kısa sürede tamamlanabiliyor. İşlem sürelerinin kısalması, istasyonlardaki araç akışını hızlandırırken bekleme sürelerinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

DÖNÜŞÜMDE KRİTİK ADIM

Temassız tarama teknolojisi, araç muayene süreçlerinin dönüşümünde kritik bir ilk adım. Zemin kamera sistemleri hem muayene sürelerini kısaltma hem de insan hatasını en aza indirme potansiyeli taşıdığından dünyada giderek daha fazla ilgi görüyor.

Piyasa verileri de bu dönüşümün boyutunu gözler önüne seriyor. Otomotiv muayene tünelleri pazarının 2024'teki 2,2 milyar dolar seviyesinden 2035 yılına kadar 4,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor; bu rakam yıllık yaklaşık yüzde 7 büyüme anlamına geliyor. Yapay zekâ destekli araç muayene sistemleri pazarı da çok daha hızlı bir büyüme içinde. 2024'te 1,9 milyar dolar olan bu pazarın 2033 yılına kadar 6,9 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Yüzde 15,8'lik yıllık büyüme hızıyla otomotiv sektörünün en hızlı genişleyen segmentlerinden biri konumuna geliyor.

SEKTÖRDE TÜNEL MUAYENE SİSTEMLERİ YAYGINLAŞIYOR

Araç muayene sektöründe, istasyonların tam otomatik tarama tünellerine dönüşmesine yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Bu sistemlerde araçlar çok noktalı kamera altyapıları, lazer tarayıcılar ve yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileriyle eş zamanlı olarak analiz ediliyor. Bulgular anlık olarak raporlanırken, süreçte insan müdahalesi sınırlı düzeyde tutuluyor.

Otomatik tarama sistemleri, aynı istasyon alanında daha fazla aracın muayene edilmesine imkân tanıyor. Bu durum, mevcut altyapının daha verimli kullanılmasını sağlarken istasyonların fiziksel planlamasında da daha kompakt çözümleri mümkün kılıyor.

Dijital olarak elde edilen muayene verileri ise zamanla geniş bir veri setine dönüşüyor. Araç parkının genel durumu, arıza türleri ve bölgesel dağılımlar gibi bilgiler, sektör ve ilgili paydaşlar için referans niteliği taşıyor.

Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda otomatik tarama altyapıları sahada daha yaygın kullanılmaya başlanmış durumda. Türkiye'de ise mevcut sistemde randevu yoğunluğu, istasyonlardaki bekleme süreleri ve işlem akışına ilişkin çeşitli başlıklar öne çıkıyor.

Sektördeki teknolojik gelişmeler, araç muayene süreçlerinde daha hızlı işlem, daha yüksek standart ve daha öngörülebilir bir akışa yönelik dönüşümün gündemde olduğunu gösteriyor.